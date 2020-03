141882

Policiales

Búsqueda desesperada de un joven desaparecido desde ayer

Se trata de Lucas Simón de 22 años que fue visto por última vez el domingo por la mañana. Salió en bicicleta y no regresó. No responde llamadas ni mensajes. Aún no está radicada la denuncia formal pero desde Comisaría Segunda están abocados a la búsqueda.