Sorpresa en la ciudad: Antonio Ríos pasó por Olavarría

Un desperfecto mecánico lo demoró unas horas

Antonio Ríos, "el maestro" de la cumbia pasó por Olavarría y dialogó con El Popular. Volvía a Buenos Aires tras dar un recital en Carmen de Patagones.





Antonio Ríos dialogó con El Popular

"Estamos de paso por incidente con los frenos", dijo Antonio Ríos a El Popular Medios. Su visita causó sorpresa y de inmediato la noticia comenzó a circular.



"Se rompió el disco de freno y acá encontramos a Liliana que es una especialista", haciendo alusión a la referente del comercio donde Ríos se encontraba.



El fin de semana tuvo actuaciones en Bahía Blanca, Punta Alta y Camen de Patagones "de donde venimos para llegar a Buenos Aires a descansar", afirmó el cantante.



A futuro planteó que el jueves viajará a Misiones y luego estará en Chile.



Por último Antonio Ríos recordó haber estado varias veces en nuestra ciudad "es muy buena gente la de Olavarría, cuando vine he llenaod los boliches, aunque ahora no sé porque acá y en Azul no nos contratan", afirmó y luego con una sonrisa aclaró "tampoco estamos deseperados".

Antonio Ríos hablo de su particular familia



Antonio Ríos integró algunos de los grupos más populares de la historia de la música tropical de la región. A principios de la década de los 80 se incorporó al grupo Green , en el que cantó dos años, y en 1987 fue convocado para integrar Sombras , cuyo hit "La mala gata" se convirtió en el puntapié de la tercera banda que integró, Malagata .







Además de haberle puesto la voz a numerosos hits de cumbia norteña, el último grupo de Ríos es conocido por ser la única banda de música tropical que recibió siete discos de platino.

Después de tocar el techo del éxito profesional con Malagata, Ríos se lanzó como solista a los 40 años. En ese momento, el cantante gozó de una enorme popularidad y satisfacción por el reconocimiento del público y la industria.

Sin embargo, en términos personales, fue la etapa más agitada del artista. Así lo contó él mismo en Intrusos (América), donde dijo que tuvo 4 novias, 19 hijos y 14 nietos

El reconocido cantante de música tropical habló de poliamor y su numerosa familia.

Sin embargo, en términos personales, fue la etapa más agitada del artista. Así lo contó él mismo en Intrusos (América), donde se contó que tiene 19 hijos y 14 nietos. "Es un quilombo, pero bueno", apuntó en entrevista con Intrusos.



Frente a la pregunta de los panelistas, el cantante -hoy de 65 años- explicó: "Mi descontrol fue después de Malagata, a los 35. Estaba solo, pero tenía varios hogares y llegué a convivir con cuatro mujeres al mismo tiempo", señaló.



Ríos además aclaró que nunca perdió el contacto con sus 19 hijos y agregó que sus primeros cuatro hijos nacieron el mismo año.(La Nación)