Cajén: "El paro es un aviso, somos una de las patas de la economía del país"

Información General Afirman que no habrá cortes de rutas

En el primer día de paro del campo, empezaron las movilizaciones de productores. La protesta es través de un cese de comercialización de granos y hacienda hasta el jueves a las 24hs, y están exceptuados los productores perecederos. Además, las entidades organizadoras, aseguraron que "no habrá desabastecimiento y aumento de precios" .

"El paro es un aviso, no lo comparto, pero a esta gente hay que hacerle saber que estamos, que somos una de las patas de la economía del país", explicó Luis María Cajén, productor agropecuario, en diálogo con Un Cacho de Mañana por FM 98 POP.

La medida de fuerza en el Mercado de Hacienda de Liniers, podría tener un fuerte impacto mañana y pasado, y no tanto el jueves porque es un día de la semana donde las Casas Consignatarias realizan remates especiales "hay que hacer un llamado de atención auque no va a pasar nada en la economía en estos 4 días", explicó Cajén.

"A mí no me toca pero sí me toca la cantidad de impuestos que tenemos como productores agropecuarios, lo mismo pasó con la administración anterior, era deplorable, en mi caso tengo la bandera de Alfonsín ante todo, pero le deseo lo mejor a este gobierno" destacó.

Con respecto al presidente Alberto Fernández dijo "me preocupa la ambigüedad del discurso, porque no marca la tendencia de su idea, estamos ávidos de saber cuál es el norte, sabemos que estamos mal en la economía del día a día, esta medida es una forma de marcar la cancha y en eso sí estoy de acuerdo. El campo no se va a ir atrás de un señor, llámese Macri o Fernandez, están muy equivocados", afirmó Luis María Cajén.