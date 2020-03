Son 12 las personas que buscan ser elegidas como delegados de las localidades

141906

Información General Espiras, Sierras Bayas y Recalde presentaron más de un candidato

Así se informó de manera oficial, respecto de quienes cumplieron con los requisitos. Las elecciones son el 29 de marzo.



La Junta Electoral para la Elección de Delegados Municipales determinó el pasado viernes 6 de marzo que doce candidatos reunieron la totalidad de los requisitos para participar de la elección que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo.

Los candidatos habilitados son:

Loma Negra: SURUBURU, Gabriel.

Recalde: RICCI, Claudia; y FERNANDEZ, Carlos Alberto.

Sierra Chica: CREVATIN, Néstor Adrián.

Santa Luisa: AROUXET, Mariel.

Espigas: GUTIERREZ, Ramón Alberto; PEDRERO Fabricio; y PEREYRA,

Laureano.

Laureano. Sierras Bayas: PEREYRA, Alejandro Fabián; RAGNOLI, Paola Romina; y RIKAL,

Guillermo.

Guillermo. Hinojo: KUHN, Raúl.

La reunión de la Junta Electoral, creada por el Decreto Nº 3821/16 y convocada por Decreto Nº 163/20, se llevó a cabo el viernes 6 de marzo en el Palacio San Martín y contó con la presencia del Secretario de Gobierno Hilario Galli, el Subsecretario de Gobierno Emilio Vitale, el Subsecretario de Legal y Técnica Marcelo Fabbi, el Secretario del HCD Leandro Lanceta, la Directora de Asuntos Legales Alejandra Malamud, el Director de Delegaciones César Bournot; el presidente del Consejo Escolar Bruno Di Carlo, la Consejera del Colegio de Abogados de Azul Elda Donatelli; el VicePresidente de la Asociación de Abogados Pablo Acosta; la Representante del Colegio de Escribanos de Azul Norma Sanz y en carácter de secretaria Verónica Sánchez, integrante de la Subsecretaría de Gobierno.

Se recuerda que los vecinos podrán elegir a sus delegados en la consulta popular no vinculante que se llevará a cabo el próximo 29 de marzo, para el período 2020 - 2022.

Pueden votar todos los ciudadanos residentes en las localidades del Partido de Olavarría que figuren en el padrón electoral 2019. Por el contrario, no podrán sufragar aquellas personas que no figuren en el padrón o se encuentren tachados, quienes no presenten su DNI o exhiban Libreta Cívica o de Enrolamiento o DNI emitido en fecha anterior al que figura en el padrón.

La votación no es obligatoria, aunque claramente existe interés en conocer la opinión de la comunidad, por lo cual se invita a los ciudadanos a involucrarse en esta iniciativa.