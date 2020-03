Dengue: "La ciudad no está en situación de riesgo pero sí en alerta"

141923

Médica Infectóloga Marina Grand

Tras los 4 casos de pacientes sospechados de dengue la profesional explicó que la transmisión no es de persona a persona sino a través del mosquito y brindó detalles de la realidad local.





Este martes, El Popular confirmó que en Olavarría analizan cuatro casos sospechosos de dengue en personas. La médica infectóloga del Hospital Municipal Marina Grand, dialogó con este medio y contó algunas precisiones de los casos donde remarcó que no son autóctonos y que "no hay mosquitos infectados en Olavarría".

-¿Cuál es la situación hoy en Olavarría con respecto al dengue?

-Hemos tenido cuatro casos sospechosos de dengue que cumplían con los criterios son cuatro personas que están en muy buen estado de salud. No son casos propios sino que vinieron de otros países, . Ahora en la ciudad de Olavarría no hay circulación local, cumplen el reposo en su domicilio y estamos esperando el resultado de laboratorio

Esas personas viven en el partido de Olavarría, uno de ellos es brasileño y vive en Sierras Bayas, estuvieron tres por trabajo en Paraguay y uno en Brasil.

-¿Cómo los detectan, cómo se acercan a la consulta?

Se acercan cumpliendo con los síntomas de un caso sospechoso, que es una persona con fiebre de menos de 7 días de evolución asociado a otros síntomas, la mayoría refería cefaléa, dolor de cabeza y dolor en zona posterior a los ojos con muy buen estado de salud pero como cumplían con casos sospechoso consultaron oportunamente y están cumpliendo con el protocolo. Hay dos pacientes que ya no tienen fiebre.

-Qué edades tienen los pacientes?

-Son cuatro pacientes varones, de entre 30 y 52 años.

-¿Cómo se contagiaron, en que ámbitos trabajaban?

-Hicieron trabajos al aire libre varios de ellos y estuvieron en la zona de Asunción, en reuniones, y en Paraguay es zona crítica de brote, en cualquier contexto podrían haberse expuesto, están en bien estado general, cumpliendo protocolo están en su domicilio, hay dos pacientes que ni siquiera tienen fiebre y ninguno tiene criterio de gravedad ni enfermedad de base que pueda exponer a que tengan una mala evolución.

-¿Están aislados? ¿Cómo comparten la vida diaria?

-El aislamiento no es como otras patologías porque la transmisión es a través del vector que es el mosquito, el aislamiento es relativo.No tiene que tener contacto al aire libre, sí una ventana con mosquitero y evitar las picaduras de mosquitos pero pueden compartir habitación, almuerzo ya que la transmisión es a través del vector que es el mosquito.

-¿Cuántos días se requieren para evolucionar favorablemente y dar de alta?

-El cuadro más crítico es sobre todo durante la primera semana que es cuando el paciente está con fiebre y cuando hay fiebre es que se considera que tiene virus en sangre, es el tiempo que más crítico para que pueda haber un contagio a través del mosquito y es el tiempo que más tiene que estar aislado. Una vez que deja de tener fiebre, a los 10 días podemos decir que estará dada de alta y no van a aparecer complicaciones.

-Desde Bromatologia hacen fumigación en los barrios donde están estos pacientes?

-Sí, se hace control de foco, se va a los domicilios y se controla que no haya ningún sitio activo donde pueda haber un criadero, se revisa el patio, que no haya agua estancada, ni ningún recipiente que pueda ser reservorio del mosquito, y algunos trabajos de fumigación en zonas circundantes al domicilio, para evitar que esapersona que puede tener dengue en sangre algún mosquito adquiera el virus a través de la picadura.

-¿Los detectaron a través de la consulta en el Hospital o en el ámbito privado?

-Algunos los atendimos en el Hospital pero otros consultaron con el médico laboral donde trabajan e hicieron el contacto con Epidemiología y con nosotros.

-¿En qué cambió la situación en la ciudad a partir de estos cuatro casos humanos?

-Lo importante es que las personas cumplan con este aislamiento para no ser picados por el mosquito y que no haya casos locales. Hasta ahora no hay casos locales, serían todos casos importados. Hay que controlar que a esas personas no las pique un mosquito, pero no estamos en situación de riesgo. Sí hay muchos casos en Brasil, brote en Paraguay y acá en La Plata y Buenos Aires también tenemos casos estamos en etapa de alerta.

-¿Se reforzaron trabajos de control?

-La idea es que se refuerce el control en el domicilio de cada persona, de cada miembro de la comunidad. Siempre se habla de la fumigación pero en estos casos solo elimina al mosquito en la etapa adulta, es algo transitorio y de alto costo, lo más efectivo es que la persona en su domicilio elimine toda la posibilidad de que haya reservorio del mosquito que es peridomiciliario. La fumigación se indica para control de foco en el caso de uno sospechoso y se fumiga alrededor por si hay un mosquito adulto que lo picó y se elimine rápidamente, lo ideal es eliminar potenciales reservorios

-¿El mosquito no está presente en la ciudad?

-Hemos tenido registro de mosquito presente en Olavarría pero no de mosquitos infectados. El mosquito tiene que picar a una persona infectada para hacer la transmisión, en estos casos sospechosos vienen de otros países.

-¿No estamos en situación de riesgo en la ciudad, está controlada la situación?

-La ciudad no está en situación de riesgo pero sí en alerta.Tenemos casos alrededor de la frontera en Paraguay y Brasil y casos autóctonos en La Plata por eso es tan importante que la gente elimine cualquier potencial de reservorio del mosquito.

-¿Cuánto tarda el examen?

-Se hace inmediatamente y se pueden buscar anticuerpos o virus y es muy variable en la etapa en la que que esté el brote a veces se atrasa un poco. No hemos tenido información de estos pacientes pero hace 48 horas que mandamos las muestras, todo dependerá de la demanda para obtener el resultado. Se envían a Malbran o al Maiztegui, de Pergamino.

-¿Los intitutos están colapsados?

-No ha habido demoras están trabajando bien pero son nuestros primeros casos así que no sabemos.

-¿Cuál es el problema de tener dengue? ¿Puede llevar a la muerte?

-Sí, en algunos casos puede ser grave, por eso tenemos que tener tanto control sobre la infección ya que es una enfermedad febril que genera mucho dolor muscular, mucha postración y en algunos casos puede llevar a la muerte, sí.