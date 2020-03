Ola Bus presentó concurso preventivo de crisis y todo es incertidumbre

141960

Información General Padín: "no sabemos para donde salir, nos agarró por sorpresa"

Así se conoció este miércoles en la sección de Edictos de diario El Popular. El referente de UTA Jorge Padín aclaró que "los tomó por sorpresa" . Por su parte, el dueño de la empresa Ramiro Di Giano prefirió no hablar. El subsecretario de Gobierno municipal Emilio Vitale dijo estar "sorprendido" por la noticia.

Ola Bus, empresa de transporte interurbano de pasajeros presentó concurso preventivo de crisis y todo es incertidumbre. "Me entere en las últimas horas, me comuniqué con UTA Mar del Plata y no estaban informados" expresó Jorge Padín, referente de UTA local.

Se espera que este jueves el titular de la empresa Ramiro Di Gino llegue a Olavarría "vamos a pedir una reunión con todos los compañeros ya que no sabemos para donde salir, nos agarró de sorpresa aunque en realidad lo veníamos viendo", expresó Padín a El Popular Medios.

Hace menos de un año el municipio extendió la prórroga de la concesión por tres años más.

El año pasado a mediados de diciembre los choferes llevaron adelante un paro por incumplimiento de pago en los haberes, " enero y febrero nos pagaron pero sin los aumentos y hoy nos adeudan las horas extras de tres meses, somos 45 personas las que trabajamos en la empresa"., confirmó el delegado local de UTA a El Popular.



"Tenemos incertidumbre pero estamos trabajando normalmente aunque no sabemos si vamos a cobrar este mes, nos hemos quedado sin saber qué hacer", expresó en forma contundente Padín y agregó "vamos a hablar con el municipio para conocer qué respuesta nos da".

Este miércoles por la mañana, se conoció a través de la sección Edictos de diario El Popular que la empresa de transporte interurbano Ola Bus presentó concurso preventivo de crisis.



Puntualmente los textos expresan:

POR CINCO DIAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Dpto. Judicial de Azul, a cargo de la Dra. María Hilda Galdós, Secretaría Unica, a cargo del Dr. Jorge Mariano Ferrari, informa que en autos caratulados: "Di Giano Ramiro Osvaldo s/Concurso Preventivo" (Expte. Nº OL-420-2020) con fecha 10 de febrero de 2020 se ha ordenado la apertura del concurso preventivo de Ramiro Osvaldo Di Giano, DNI 21.883.155, CUIT, Nº 23.21883155-9, con domicilio real en Sgto. Cabral 2756, de Olavarría. Los acreedores deberán presentar al Síndico Cr. Raúl Bernardo Galarza en el domicilio de Lavalle 3944 de Olavarría, de lunes a viernes de 8 a 12, sus pedidos de verificación de créditos hasta el 11 de mayo de 2020, pudiendo ejercer el derecho de observación hasta el 26/05/2020. La audiencia informativa del art. 45 de la Ley 24522 se celebrará el 02/03/2021, a las 12 hs. en la sede del Juzgado. La sindicatura deberá presentar el informe individual sobre los créditos del art. 35 el 25/06/2020 y el informe general del art. 39 el 26/08/2020. Dado, sellado y firmado en la sala de mi público despacho, a los 4 días del mes de marzo de 2020. Laura Chantiri Manzur.

POR CINCO DIAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Dpto. Judicial de Azul, a cargo de la Dra. María Hilda Galdós, Secretaría Unica, a cargo del Dr. Jorge Mariano Ferrari, informa que en autos caratulados: "Ola Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada s/Concurso Preventivo" (Expte. Nº OL-419-2020) con fecha 10 de febrero de 2020 se ha ordenado la apertura del concurso preventivo de la sociedad Ola Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada, CUIT 27-70958090-20, con domicilio social en Sgto. Cabral 2756, de Olavarría. Los acreedores deberán presentar al Síndico Cr. Raúl Bernardo Galarza en el domicilio de Lavalle 3944 de Olavarría, de lunes a viernes de 8 a 12, sus pedidos de verificación de créditos hasta el 11 de mayo de 2020, pudiendo ejercer el derecho de observación hasta el 26/05/2020. La audiencia informativa del art. 45 de la Ley 24522 se celebrará el 02/03/2021, a las 12 hs. en la sede del Juzgado. La sindicatura deberá presentar el informe individual sobre los créditos del art. 35 el 25/06/2020 y el informe general del art. 39 el 26/08/2020. Dado, sellado y firmado en la sala de mi público despacho, a los 4 días del mes de marzo de 2020. Laura Chantiri Manzur.