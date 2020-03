Confirmado: no se realiza la Kreppelfest ni el Encuentro de Estatuas

141963

Información General

La tradicional fiesta en Colonia Hinojo iba a realizarse este fin de semana. La segunda fiesta suspendida iba a tener lugar entre el 21 y el 22 de marzo en el Centro Cutural San José.



Esta mañana se conoció la decisión del comité de crisis que trabaja en el marco de las estrategias de prevención y contención sobre Coronavirus y Dengue, de suspender eventos masivos municipales y limitan los encuentros organizados por privados.

En una primera instancia se conoció la no realización de la Kreppelfest este fin de semana. Minutos después se supo que también se suspendió el Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes en el Centro Cultural Municipal "San José" entre los días 21 y 22 de marzo.



Minutos después, la organizadora de la Kreppelfest en Colonia Hinojo habló con Mejor de mañana por 98 POP y aclaró "estuvimos reunidos con integrantes de la Secretaría de Salud y nos han comunicado que ante los hechos de público conocimiento referentes a la pandemia del coronavirus y la epidemia del dengue, la Secretaria de Salud del Municipio de Olavarría, decide la suspensión de eventos masivos que abarca la Kreppelfest, hasta nuevo aviso. Esta medida es para protección y resguardo de la salud pública de toda la población".

Agregó que "supimos entender la medida que es para resguardo de la población y para prevención no sólo por coronavirus sino dengue".

Consultada sobre la presencia de personas en la localidad, "viene gente de otros lugares y dada la población de más de 65 años que concurre a la fiesta, sumado a todos los actores es entendible la medida que se ha tomado y la acatamos, obviamente".

"Estábamos con esta décima edición un poco perseguidos. Hoy teníamos programado reunirnos con equipo de salud para ver dónde se colocaba la ambulancia y vinieron con esta decisión que han tomado previa reunión en Olavarría, en la Municipalidad, por una normativa que es de la Provincia también, nos aclararon, de suspender eventos masivos".

Prosiguió diciendo que "si el clima no nos acompañaba no sabíamos si para el fin de semana siguiente o el otro" la íbamos a poder realizar. "No queríamos superponernos con el Encuentro de Estatuas. Pero ahora no sabemos para cuando reprogramar. Es al aire libre, el tiempo que tiene que estar bueno, no en invierno, que no haga mucho frío. Ahora no sabemos cuando la vamos a reprogramar. Nos vamos a reunir".



"Ya estamos mandando mensajes a los foodtruck que ponían puestos de comidas, artistas para que les llegue la información porque comprendemos lo que significa organizar y los gastos que acarrea. Hay una preocupación y nosotros creemos que es una decisión correcta por el tema de la prevención. Tenemos que tomar conciencia por más que acá no haya casos de dengue o coronavirus. La prevención es muy importante. Eso le expresamos a los integrantes del equipo de salud. Estamos un poco bajoneados pero la situación está dada así", concluyó.