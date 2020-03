Con nuevo equipo y enfocada en la prevención, Lalcec inicia sus actividades

141969

Información General Atenderán dos consultorios ginecológicos

Durante 2020 se realizarán ocho campañas, mientras que los primeros pacientes comenzarán este miércoles a llegar a los consultorios ginecológicos que atenderán a la mañana y también a la tarde. Ivone Olivetto es la nueva presidenta de la institución en nuestra ciudad.

Lalcec comienza el año de actividades con dos consultorios ginecológicos que comenzarán a atender a partir de hoy y que se sumarán a las ocho campañas que desde la institución se prevé poner en marcha durante este 2020.



Los miércoles por la mañana atenderá la Dra. Florencia Barbieri, de 9 a 11. Y por la tarde, el Dr. Oscar Vera Barros de 16 a 17. Los interesados podrán solicitar turno al 428280 los días martes, miércoles y jueves de 9 a 11 y de 16 a 18.



En la entidad que se encuentra ubicada en Mitre 2659 hay un nuevo equipo de trabajo encabezado por la flamante presidenta, Ivone Olivetto, y nuevas voluntarias. Siempre focalizando en la prevención como pilar fundamental de la salud, "me pareció fantástico llegar a formar ese equipo joven, dinámico y con ideas innovadoras. Tenemos muchos proyectos", definió la referente de Lalcel en nuestra ciudad, Ana Spinella.



Dijo, además, que "desde el primer día estamos tratando de trabajar no solo en la prevención, sino también en coordinarnos con el Hospital de Oncología, el Horpital Municipal y la Facultad de Medicina. Eso sería lo ideal. Y creo que tendríamos que hacer un esfuerzo este año para coordinar las actividades, incluso con gente de Coopelectric que siempre se ha sumado a nuestros propósitos y ofrecerle a la población todas las posibilidades que existan con respecto a la salud y a la prevención".



En cuanto a la situación actual, Ana Spinella sostuvo que cada vez hay más cantidad de personas que necesitan atención gratuita "porque las obras sociales han aumentado sus costos en demasía o porque a los jubilados no les alcanza como para ser atendidos y pagar una consulta o hacerse un pap o una mamografía".



Cabe destacar que Lalcel atiende a aquellos pacientes que no cuentan con cobertura médica, que tienen el Carnet 1 del Hospital Municipal o PAMI.



"Trabajamos para que todo sea perfectamente coordinado", dijo Ana Spinella. Y declaró que la salud es un derecho". De ahí que invitó a todos los que necesiten de atención gratuita e inmediata a sumarse a las actividades y campañas de Lalcec.



Resaltó, además, que "Nosotros trabajamos con gente sin obra social, o con Carnet 1 del Hospital o con PAMI y la atención es casi inmediata. De una semana que se pide turno para la otra semana ya están atendidos, eso tiene un valor enorme".



Campañas y recursos



A partir de hoy y cada miércoles, estarán funcionando los consultorios ginecológicos. La propuesta se sumará a las distintas campañas que habrá a lo largo de este año.



Desde Lalcec se prevé comenzar con la campaña de cáncer de colon el 30 de este mes hasta el 3 de abril. Campaña de prevención bucal, del 27 al 30 de abril. Cáncer de pulmón, del 25 al 29 de mayo. Cáncer de prótasta, del 22 al 26 de junio. Campaña de semana de hábitos saludables del 10 al 14 de agosto. Cáncer de útero, del 14 al 18 de septiembre. Cáncer de mama, del 19 al 23 de octubre. Y cáncer de piel 23 al 27 de octubre.



Lalcec trabaja con los recursos que va generando a partir de distintas iniciativas. Es en este marco que Ana Spinella recordó que nuevamente se realizará la tradicional tallarinada, el 17 de mayo en el Club Pueblo Nuevo.



Por otra parte, "si bien este no vamos a hacer una campaña de socios, el precio de la cuota de socios no ha sido aumentada. O sea que el aporte anual por socio es de 600 pesos. Toda aquella persona que quisiera hacerse socio nos puede llamar, nosotros completamos una planilla y después la cobradora pasa por su domicilio".



Por otro lado, el comercio olavarriense de Ana Mársico, colabora con la institución a través de una original propuesta. "Toda clienta que tenga bolsas de ese negocio en condiciones la puede entregar al comercio. Por cada bolsa que su cliente le entrega, Ana Mársico nos da un dinero para recaudar fondos para pagar servicios e insumos que, dicho sea de paso, están a precio dólar", contó Ana Spinella.



En su mensaje, la referente de Lalcec pidió a todos aquellos que necesitan de atención gratuita que "aprovechen las campañas porque todas son importantes. La prevención es fundamental. Por eso, estamos trabajando con muchas ganas y esperamos que la gente nos responda.