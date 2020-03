"Por el Coronavirus los destinos a las zonas más afectadas son los que se están cancelando"

141971

Información General Maricruz Novo, titular de una agencia de turismo local

Por la enfermedad la gente consulta y luego decide si cancela el viaje programado o no. ¿Qué negociación se hace con la agencia de turismo en caso de postergar el vuelo?



"Hay demasiada información, en algunos casos es mala y no toda la situación nivel global es la misma. Los más complicado está en China e Italia pero no todos los destinos están ante la misma situación", afirmó Maricruz Novo desde la agencia de turismo que representa en Olavarría, a EL POPULAR.



Uno de los planteos de los últimos días es la devolución y cancelación de vuelos frente a lo cual Novo dijo que "no todas las compañías aéreas responden por igual, hay mucha confusión, ante la baja demanda de ventas". La ecuación es simple: ante más cancelaciones las empresas flexibilizan los mecanismos de cambio y devolución de pasajes "para las nuevas ventas, comprendidas entre el 5 al 31 de marzo, la política de las empresas es más flexible", destacó la referente local.

Los casos de Coronavirus en algunos países del mundo fueron creciendo a la par las consultas por parte de los viajeros. "En realidad empezamos a recibir clientes de manera creciente desde la semana pasada y en estos días se acrecentó, algunos están en dudas y cancelan pero otros consultan para viajar en mayo o junio", destacó.

La información tiene que ser clara y precisa para evitar la incertidumbre y abona que "hay gente que se deja llevar por el miedo y la falta de información, toma la desición de no viajar y hay gente que continúa con su viaje a lugares sin casos de Coronvirus", aclaró Novo. "Los destinos hacia las zonas más afectadas son los que se están cancelando", puntualizó.

El miedo, temor o incertidumbre sobre lo que puede suceder si se viaja y se contrae la enfermedad es el motivo de suspensión de los viajes.

La mirada del trabajo diario de Maricruz Novo le permite afirmar que "los pasajeros que tenían como destino Italia y Europa están tomado la decisión de cancelar sus viajes".

¿Viaje cancelado o postergado?

Cada viaje al exterior generalmente se programa con anticipación por el tiempo y por el costo económico, y esta variable es la más importante a la hora de cancelar o postergar el vuelo. Llegado este punto es cuando encontramos que las empresas de turismo reaccionan de distinta forma: "En principio hay que aclarar que las agencias minoristas somos intermediarias entre el pasajero, la compañía y los hoteles, que son los mayoristas, las condiciones de cancelación nunca son dispuestas por nosotros", aclaró.

"Uno intenta hacer lo mejor posible y no en todos los casos se obtienen las mismas respuestas" ya que no es lo mismo para la gente que viaja en marzo o los que viajarán en mayo, "hay un abanico muy grande, no se puede hablar de manera general", diferenció.

Las empresas aéreas han tomado la decisión sobre la franja de vuelos contratados hasta el 3 de abril. "Muchas están liberando de la penalidad por cambio al usuario, es decir que no pagarán multa por modificar la fecha de vuelo, puede cambiar el día y el mes pero tiene que pagar la diferencia de tarifa si existiera, al momento de emitir la nueva fecha", explicó Novo.

En cuanto al reintegro de dinero, "si el ticket no permitía la devolución, y el vuelo es a una zona afectada y está dentro de la fecha que la compañía esta liberando de esa penalidad, generan una orden de dinero para usar dentro del año por el importe que se pagó".

"Los vuelos a Italia están todos cancelados", aseguró Novo respecto de la reacción de sus clientes, y "a las zonas no afectadas se está viajando, por ejemplo, al norte de Europa, Inglaterra, Holanda y Alemania no tenemos cancelaciones para esa zona".

"Hay gente que entiende que la decisión de no viajar tiene un costo y lo acepta pero otras personas no creo que ante una situación de emergencia como ésta deberían de permitirle cancelar sin costo", afirmó Maricruz Novo.

La OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró este miércoles la pandemia por el Coronavirus, dentro de su trayectoria en la empresa Maricruz Novo afirmó "esto es lo peor que he visto en mis años de carrera", "es algo que nos afecta a nivel global, con el tiempo nos va a afectar, si hubiera casos y quizá podemos tener restricciomes a entrar a otros países, es la diferencia que veo con respecto a otras enfermedades".