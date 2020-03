Coronavirus: el bingo espera directivas para definir si cierra sus puertas

142012

Información General El Municipio aguarda normativas provinciales

En BinBaires reforzaron la higiene con alcohol en gel y jabón antibacterial, pasado el medio día de este jueves aguardaban normativas para decidir el cierre por la prevención del coronavirus.



Ante las disposiciones de cerrar los lugares de espacios públicos donde concurre gente masivamente surgen la duda sobre qué decisión tomará la empresa BinBaires, el Bingo de la ciudad. El Popular Medios dialogó con Enrique Jiménez, gerente de la entidad quienes confirmaron que "no hemos cerrado porque no estamos incluídos en los comunicados de organismos oficiales locales, provinciales y nacionales, por el momento no nos impacta", expresó y aclaró que esperan directivas para definir si cierran sus puertas.

Con respecto al protocolo dispuesto ante el coronavirus en un espacio de concurrencia masiva de gente como es el Bingo, el gerente expresó que "intensificamos la limpieza, reforzamos el alcohol en gel y el jabón antibacterial para los clientes y el personal en los lugares donde hay mayor tránsito de clientes, como baños públicos, caja, sector de juego y guardarropa entre otros", explicó.

En este contexto, Jiménez afirmó que "hace una semana duplicamos las medidas de higiene a manera de prevención del coronavirus".

Consultado Enrique Jiménez, gerente de Bin Baires sobre las condiciones de trabajo del personal expresó que "realizamos charlas informativas" y "al igual que para los clientes, instalamos dispensers con alcohol en gel en el vestuario, comedor, lugares comunes y áreas de descanso".

Con respecto a la limpieza diaria Jimenez destacó que "al paño húmedo que se utilizaba ahora le sumamos desinfectante en todos los sectores".

Hasta el momento BinBaires continúa con la actividad diaria, no hubo restricción de horario y para el cierre "estamos esperando normativas de cualquier organismo de control", afirmó el gerente del bingo. A su vez, aclaró que "no vamos a hacer caso omiso a las directivas locales, provinciales y nacionales porque más allá de ser un lugar de entretenimiento queremos que la gente esté segura, desde los clientes hasta los empleados", afirmó Enrique Jimenez.

Oficialmente todavía no se tomaron medidas concretas aunque desde el municipio sostuvieron que "con las autoridades de salud están esperando normativas de provincia, ya que no hay comunicación oficial sobre si van a suspender o no las actividades en espacios privados para ocio, como el bingo y otros" expresaron El Popular Medios.