Comedores escolares: los cambios desde la mejora presupuestaria y el menú

12.03 | Información General

Detrás quedaron aquellas quejas tanto por la comida como por las demoras en los pagos a proveedores. En 2018 los valores pasaron de 6,30 a 33 pesos por almuerzo y de 3,90 a 20,90 en desayuno y merienda. Se enriqueció el menú en calidad y variaciones.



Después de largos años de problemas, al parecer los comedores escolares han encontrado el punto de equilibrio. Según la consejera escolar, Andrea Rivas, del espacio "Peronismo para el Cambio", el servicio "trabaja articuladamente entre el Municipio y la Dirección provincial del SAE que depende del Ministerio de Desarrollo de la Provincia".



Añadió que la Municipalidad se había hecho cargo del servicio en septiembre de 2018 y que también "la ex gobernadora María Eugenia Vidal subió los valores per cápita en lo que hace a almuerzo, desayuno y merienda", valores que exhibían hasta entonces y durante toda la gestión de Daniel Scioli valores indignos e irrisorios.



Efectivamente, por cada almuerzo se pagaba 6,30 pesos y por desayuno y merienda, 3,90 pesos. Tales valores fueron aumentados por el gobierno anterior a 33 pesos y 20, 90 respectivamente.



La consejera destacó el menú, el "cuidado que se tiene para que los chicos reciban uno con contenido proteico y variado". Entonces, aquellas quejas de la oposición durante la gestión de Scioli tanto por la comida como por las demoras con los pagos a proveedores parecen ser hoy cosas del pasado.



Presupuesto y menú



Hoy por hoy, y siempre de acuerdo con lo dicho por Andrea Rivas en "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, el servicio que se lleva adelante en Olavarría "es para 16.595 alumnos, los cuales son unos 2.890 chicos los que utilizan el del comedor y 10.133 para desayuno y merienda".



Además, "se les brinda a 64 alumnos planes generales que son los que concurren a escuelas agrarias". Destacó luego que "la gestión de María Eugenia Vidal había subido los valores más de cinco veces cada uno. Fue una mejora importante y desde entonces se paga así: la Provincia manda un monto y si no lograra cubrir el total, del resto se hace cargo el Municipio".



Agregó además que desde la Municipalidad se ha conformado "un equipo importante, se han incorporado nutricionistas, se revisa el producto y se controla si lo que traen los proveedores son los de la marca que se pidió. Se cumple con que el menú contenga los requerimientos nutricionales, las proteínas...Aparte, hay chicos que son celíacos o hipertensos, y por eso es que se le dan los alimentos adecuados. Se ha incorporado fruta en el desayuno y en la merienda, se reemplazó la carne picada por trozos de carne. Se les da también yogour..."



El menú para los almuerzos está conformado por "tallarines con estofado de carne, los lunes, con pan y banana, los martes, milanesas de cerdo con ensalada de lentejas con tomates, y manzana, los miércoles, pizza a la napolitana con huevos, los jueves pollo a la cacerola..., pero además puede ir variando con algunas otras alternativas como pollo a la portuguesa, por ejemplo. Los chicos almuerzan de lunes a viernes, y siempre con agua que es más saludable. Insisto, ahora se les da fruta mientras que antes, el postre era gelatina o flan. Se sabe que la fruta es siempre mucho más saludable, y se garantiza que los comedores funcionen hasta el segundo período de diciembre mientras que en enero, los chicos están cubiertos por el funcionamiento de las escuelas abiertas de verano".



La consejera de Peronismo para el Cambio insistió con la mejora presupuestaria aplicada por la gestión anterior de la Provincia "aumentando notablemente los valores que venía asignando el gobierno de Scioli para almuerzos, desayuno y merienda, y con ello aumentó la calidad de la comida. Ahora se les da leche con cacao, yogour, frutas, cereales, se han agregado ensaladas de lentejas, tomates, zanahoria..., y todo ello a partir del incremento del presupuesto aplicado en 2018 cuando el valor per cápita por almuerzo pasó de 6,30 a 33 pesos mientras que el desayuno y la merienda trepó desde 3,90 por unidad a 20,90 pesos", tras lo cual subrayó que "las licitaciones se hacen entre los proveedores locales y cada escuela tiene su cocina".



Obras y respuestas



Otro de los puntos en los que hizo hincapié Andrea Rivas fue que "se ha incrementado la matrícula para jardines en chicos de 3 años, y posiblemente esto tenga que ver con que los matrimonios deben trabajar ambos conyuges y no tienen con quien dejar sus hijos".



Luego aclaró que "el Consejo Escolar esta realizando actividades de infraestructura como por ejemplo, la obra del Jardín 930 que estaba parada, se dijo. Como hay que rehacerlo, se debe trasladar a los chicos a la iglesia La Esperanza. Es que hace un mes comenzó a trabajar la última empresa y se continuaron las obras. Además, estamos con la obra en la Escuela 50. Se dijo que la obra estaba detenida pero no es así. Los chicos son trasladados a las instalaciones del Club Mariano Moreno en donde se han hecho divisiones y se los están asistiendo porque todavía hay 240 días de trabajo", cerró la consejera en respuesta a ciertas críticas con "fuerte contenido político que se hizo".