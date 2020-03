"En el caso que le den domiciliaria él no estaría libre, seguiría esperando el juicio y la condena"

142028

Desde marzo de 2019 el padre de Georgina, José Luis Randazzo, está detenido luego de que ella lo denunciara por abuso. Días atrás se enteró, de casualidad, que solicitará la prisión domiciliaria, y decidió hablar en los medios para aclarar la realidad de la causa.

Con juzgado sorteado y juez nombrado, resta que se defina la fecha del proceso judicial que tendrá como único acusado aEl olavarriense fue denunciado en mayo de 2018 por su hija por abuso sexual, y casi un año más tarde quedó detenido. Poco antes de que en una audiencia solicite el arresto domiciliario, la víctima,, decidió aclarar la realidad de la causa.

Acompañada de otras integrantes de Animate, Georgina se acercó a EL POPULAR para exponer, en principio, que "desde el círculo más íntimo de Randazzo se está corriendo el rumor de que está pronta su libertad. La realidad es que esto lo vienen diciendo desde el 21 de marzo del año pasado cuando lo detuvieron. Entonces expliqué que está con prisión preventiva, que se presentaron pruebas", y que se espera que se fije la fecha del juicio que se realizará en el TOC 2 de Azul.

Yo voy a esperar el juicio con él a 10 cuadras de casa

Sin embargo, la sensación de "tranquilidad" de que Randazzo seguiría preso se nubló cuando, esta semana, y por fuera de los canales formales, se enteraron que "el viernes le daban la pulsera". Rápidamente se comunicaron con la fiscalía, donde le indicaron que este viernes por la mañana tendrá una audiencia ante la jueza María Alejandra Raverta en la que solicitará una morigeración a la prisión.

Ante esta situación, y si bien confía en que la jueza de Azul no dará lugar al beneficio, Georgina planteó que "en el caso que le den domiciliaria él no estaría libre, siendo inocente, seguiría siendo un violador esperando la condena; pero yo voy a esperar el juicio con él a 10 cuadras de casa".

Asimismo, tal como lo expuso en otros medios, Georgina pidió a la justicia y la fiscalía local "respuestas en cuanto a no tener que enterarme de la situación de la causa por medio de gente que no tiene nada que ver, que escuchó, que toca de oído. Más allá de que legalmente no tengan la obligación de hacerlo, pero pueden levantar un tubo y decir: 'Randazzo el viernes tiene audiencia, y ya está'. Porque si no me enteraba, no me acercaba y no iba a fiscalía en el caso de que se lo otorguen, yo me desayuno con él en la casa".