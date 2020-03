Limitan el ingreso a las cárceles de visitas y personal judicial que tengan síntomas gripales

142052

Información General

Desde el SPF han aumentado la rigurosidad de determinados controles a las visitas y las historias clínicas de los presos, especialmente de los que tienen salidas transitorias y regresan al encierro tras varios días.

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) resolvió no permitir el ingreso a las cárceles de la provincia a visitas y a personal judicial, docentes o abogados que presenten síntomas que pudieran relacionarse con el coronavirus y dispuso en cada uno de los penales un sector de sanidad para aislar a un preso ante un eventual caso sospechoso.



En tanto, voceros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) explicaron a Télam que mantienen la misma rutina en sus unidades de todo el país, pero que han aumentado la rigurosidad de determinados controles a las visitas y las historias clínicas de los presos, especialmente de los que tienen salidas transitorias y regresan al encierro tras varios días.



Fuentes del SPB aseguraron que los jefes de cada una de las cárceles de la provincial trabajan en coordinación con el Ministerio de Saluda bonaerense para prevenir algún caso de coronavirus en penales de la jurisdicción, en las que se ha repartido información sobre esta pandemia y tomado una serie de medidas para estar alertas.



Los voceros penitenciarios indicaron que se ha repartido folletería y carteles en todas las dependencias del SPB con "información sobre prevención e higiene".



Además, resolvieron "no permitir el ingreso a las cárceles" de personal ni visitas (familiares de internos, integrantes del Poder Judicial, docentes, representantes de consulados) que "presenten síntomas que podrían relacionarse con el virus".



Según las mismas fuentes, en cada Unidad Penal o Alcaidía se cuenta con un sector de sanidad en el que se podría disponer aislamiento ante un eventual caso sospechoso de coronavirus, previo a un traslado a un centro de mayor complejidad.



"No ingresar al penal si usted tiene tos, fiebre, dolor de garganta y dificultades para respirar", dice uno de los carteles que fueron colocados en las salas de ingreso a las distintas cárceles de la provincia, donde además se insta a no concurrir al lugar a las personas que "hayan viajado en los últimos 14 días o permanecido en zonas con transmisión local de coronavirus".



Las restricciones, según dijeron las fuentes, incluye a eventuales visitas de presos, al personal del SPB, del Poder Judicial o consular.

*Ante cualquier duda consulte al teléfono WhatsApp de Epidemiología del Hospital Municipal Olavarría: 2284-544821