Una olavarriense contó cómo se vive en Lombardía, la región más afectada por el Covid-19

Información General Entrevista en FM 98 POP

Es la zona con más víctimas de Italia, Eugenia Piñeiro, olavarriense confirmó que no alcanzan los hospitales y arman "hospitales de campo" ante la demanda de atención con problemas respiratorios.



Eugenia es olavarriense que vive cerca de Milán, a 110 km de Brescia y a 100 km de Bérgamo, en el norte de Italia, la zona más afectada por el coronavirus.

La norteña región Lombardía, la más golpeada de Italia por el coronavirus, renovó su pedido al gobierno del país para que le permita adoptar medidas más restrictivas, "como el cierre de las empreas no relacionadas a servicios públicos esenciales" para hacer frente a la rápida difusión del coronavirus.

En diálogo con Un Cacho de Mañana por FM 98 POP, Eugenia afirmó que "todo empezo con un paciente de 38 años que estuvo en la localidad de Codoño cerca de Milán y de ahí se derramó el virus".

Bérgamo es el lugar en Italia con mayor cantidad de infectados, la olavarriense, que vive a 100 km. comentó que "la última semana del carnaval ya los chicos estaban de vacaciones y decretaron quno abrían las escuelas porque se estaba difundiendo el cocornavirus, al principio era leve pero ahora se tornó un gran problema".

La olavarriense y su familia están encerrados en su vivienda desde el pasado domingo, "no podemos salir a caminar ni andar en bicicleta, sino tenes una autocertificación", expresó. Su trabajo es con animales, entonces "cada vez que necesito sacar a los perros, gatos y caballos llevo un cetificado que entrega la policía donde consta qué tareas vas a realizar, sino te multan o te encierran", explicó.

Con más de la mitad de los 12.000 casos positivos del país, Lombardía pidió a sus habitantes que "sábado y domingo, aunque haya sol, se queden en sus casas", al tiempo que según Gallera, "el resultado de las nuevas disposiciones no se puede medir hasta dentro de los próximos ocho días" como mínimo.

Con respecto al sistema sanitario Eugenia Piñeiro destacó que "es excelente, el estado da todo pero esta colapsado, están

haciendo hospitales en ferias estacionales donde hay pabellones, los desinfectan y arman un hospitalde campo porque en los existentes no hay lugar".

El reclamo de la región, donde se concentran 744 de las 1.016 víctimas fatales del país por el brote viral, se da luego de que el primer ministro Giuseppe Conte dispusiera ya el cierre de bares y restaurantes en todo el país, aunque se mantienen abiertos quioscos de diarios, ferreterías y bancos.

Uno de los mayores inconvenientes en Italia es la falta de respiradores porque ante la demanda de los pacientes que llegan a los hospitales con crisis pulmonares, que es uno de los síntomas de la enfermedad, no pueden responder con la tecnología necesaria, "no hay respiradores para toda la gente que se está enfermando", confirmó Piñeiro.

El alcalde de la capital lombarda, Milán, Giuseppe Sala, anunció que, desde mañana, se cerrarán los parques públicos de su ciudad que tengan vallado.

"Firmaré una orden para cerrar los parques cercados desde mañana por la mañana. Es necesario hacer esto, no podemos extender la misma regla a los parques no cercados. Pero invito a todos a comportarse de acuerdo con las reglas establecidas", anunció a través de las redes sociales.

"Es como un estado de sitio para prevenir, el problema es que se difunde y no se sabe hasta donde va a llegar", así definió Eugenia en la entrevista realizada en FM 98 POP.

La zona norte de Italia es la más afectada porque "es una zona industrial y empresarial donde muchos trabajan con China, Japón y Milán es una ciudad internacional con una economía muy fuerte", afirmó.

Con respecto a los productos a utilizar para prevenir el Coronavirus sucede lo mismo que en Argentina "no hay alcohol en gel, no hay alcohol normal, no hay nada, ni barbijos, y tampoco vitamina C que es aconsejada como refuerzo ante el virus", destacó Piñeiro.