Schwindt presentó un proyecto de un 0800 de asistencia para personas que no puedan viajar

142084

Información General CORONAVIRUS

Ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diputada nacional Liliana Schwindt (FDT) presentó un proyecto de resolución para crear una línea gratuita las 24hs en la Secretaria de Comercio, garantizar a los usuarios y consumidores, adquirentes de pasajes aéreos, navegables y/ o terrestres y de paquetes de servicios, el asesoramiento integral sobre sus derechos.

En el texto, la legisladora olavarriense Liliana Schwindt sostuvo que "nadie escapa a la pandemia declarada (por la OMS) " que "además de hacer estragos en la población, en muchos casos graves, en desmedro de los consumidores". Y aclara específicamente para los casos en los que "no son ellos (los consumidores) los que solicitan la rescisión del contrato sino la línea de transporte, quien va a prestar el servicio o la empresa que intervino en la contratación deciden per sé suspender la prestación".



"Muchos consumidores son estafados en su buena fe cargando sobre ellos el costo de la suspensión cuando en realidad fue el prestador o intermediario quien decidió por si o por decisión gubernamental no prestar el servicio contratado", expresa también la diputada Schwindt en su proyecto.



La legisladora fundamenta además su propuesta conforme a lo que establece el art. 42 de la CN.

sobre la responsabilidad de quien vendió un paquete de servicios (alojamiento, excursiones, comidas,) y quien debe prestarlo, siendo responsable el vendedor de la oferta turística de dar a conocer los derechos que le asisten como usuario".