Otro día sin Lucas: "Olavarria se está poniendo de pie por vos para encontrarte"

Este viernes uno de los rastrillajes más extensos se hizo en el predio de La Colmena. Una amiga le escribió por las redes y le pidió que vuelva, "no estás solo" le dijo.



Este viernes se cumplió el sexto día sin conocer el paradero de Lucas Simón, un joven de 22 años que fue visto por última vez el domingo. Su familia y afectos lo buscan incansablemente.



Las fuerzas de seguridad sumaron este viernes a una ONG especialista en la búsqueda de personas con canes. Sin embargo, los resultados fueron negativos.



Johanna Navarro, una amiga del joven, lo describió en las redes como una "excelente persona" y dijo: "acá media Olavarría se está poniendo de pie por vos para encontrarte, todos te queremos ver bien .. mucha gente no te conoce y sale a buscarte a la par nuestra".

Y le rogó a Dios: "que estés bien en donde sea que estés, que te esté cuidando a cada hora, cada noche que pasas. No se si solo o con alguien millones de cosas se me cruzan por la cabeza y no logro entender .. Acá te espero amigo mío".