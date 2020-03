"Todo pasa por conocer, escuchar atentamente y apuntar a la calidad, la formación y la igualdad de oportunidades"

142090

Información General Julio Benítez y los desafíos a partir de su cargo en la Jefatura Distrital de Educación

Julio Benítez, el flamante inspector jefe de Educación del Distrito, planteó ante EL POPULAR algunos de los desafíos que traerá la gestión. Habló de calidad, de formación constante de los docentes y de igualdad de posibilidades a partir de la profundización de su conocimiento del territorio.



A horas de haber ocupado por primera vez la oficina de la Jefatura Distrital de Educación de gestión estatal, en el ex edificio Rivadavia, el flamante referente del área, Julio Benítez, se refirió a los desafíos que supone el nuevo cargo. Así, habla de "un primer paso que es conocer, una escucha atenta, y la transformación hacia la calidad, hacia la formación permanente y hacia la igualdad de oportunidades".

"El primer desafío tiene que ver con el conocimiento del territorio", confió en el inicio del dialogo que mantuvo con este Diario en el mediodía del jueves último. Es que, según él mismo antepone, "me he desempeñado siempre en otros distritos, Bolívar, Azul, Tapalqué, si bien también me he desempeñado en el nivel terciario en Olavarría me falta conocer profundamente la situación en todos los demás niveles y de las distintas modalidades", confió el hasta ayer inspector de Artística en Bolívar.

Ahora "comienza una etapa de poder realizar un diagnóstico en compañía de todos mis colegas inspectores de niveles y modalidades", admitió, para confirmar luego que tras el traspaso de mando oficial se reunió con su antecesora, Gabriela González, quien "me puso al tanto de lo actuado y de algunas cuestiones que había comenzado a trabajar, a las que se les puede dar continuidad" por alcanzar un acuerdo de que resultan necesarias.

Después se abocará a "empezar a conocer el trabajo que se hizo, el trabajo que falta por hacer, a conocer las instituciones y la realidad de cada una de ellas", a partir de que su experiencia como inspector se remite el período que nos separa del 4 de noviembre pasado. "En conclusión, lo que me resta por un buen tiempo es una escucha atenta de todos los inspectores y del trabajo de inspectores en territorio, en relación a la educación de los distintos niveles y desde las distintas modalidades, y eso es lo que voy a hacer para poder construir diagnóstico y para poder plantearme también líneas de gestión que no son mis propias líneas, porque va a haber líneas territoriales en consonancia con las que desde el nivel central se vayan bajando a través de la Jefatura Regional", destacó.

