La arquitectura del recuerdo

LIBROS. "Temporada de avispas" de Elisa Ferrer

Luego de perder su trabajo como ilustradora en una revista Nuria recibe una llamada en la cual le avisan que su padre está internado en grave estado. Con todos los recuerdos a cuestas busca una forma de reencontrarse en aquel hombre que la abandonó siendo una niña. La autora, que obtuvo el Premio Tusquets de Novela 2019, nos entrega un relato conmovedor y sensible.

Rodrigo Fernández



[email protected]



En el pasado está el origen de quienes somos. Nos da forma, nos moldea imperceptiblemente y cuando uno menos lo espera se hace ver en el presente. Es cierto que en el fondo no somos mas que las consecuencias de nuestros actos. O de los actos de los otros. Pero lo concreto es que sin ese pasado no hay conformación posible del presente. Ni del futuro. El pasado, como un boomerang, regresa siempre para decirnos quiénes somos. Y nosotros esperamos que no nos haga tanto daño.

