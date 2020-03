Abrigarse con diseño: último día para visitar el showroom de Raffaello

142136

Información General Hasta las 22 en el Hotel Savoy

Nuevas capas con capucha en terciopelo mixtas y negro total, chaquetas en cuero acerado, simil piel en animal print con escamas recubiertas estilo Versace, jersey color musgo, impermeables, gamuza, trincheras cortas, explosión de color en ruanas tejidas a mano.



"Que la mujer esté abrigada, elegante y diferente en todo momento del día", esta es la premisa que Raffaello trae a la ciudad, por séptimo año.

Las camperas con diseño llegaron ayer con importante showroom que se instaló ayer en el Hotel Savoy. Y hoy será el último día para poder visitar este espacio pensado para la mujer real, destacó el diseñador Marcelo Allegrini, quien comparte este oficio junto con su socio, César Franco (diseñador desde hace 40 años).

Raffaello llegó a nuestra ciudad desde Buenos Aires, con su nueva colección "Catalina con alas", con modelos especialmente preparados para Olavarría.

Desde ayer, Raffaello ofrece en nuestra ciudad muchas novedades en camperas y ruanas avance invierno 2020. Hoy domingo es el último día para disfrutar de esta propuesta que ofrece la posibilidad de adquirir un abrigo diferente para toda ocasión y edad.

En el Hotel Savoy (Moreno 2882) de 17 a 22, con entrada gratuita, se podrán encontrar "las nuevas capas con capucha en terciopelo mixtas y negro total, chaquetas en cuero acerado, simil piel en animal print con escamas recubiertas estilo Versace, jersey color musgo, impermeables, gamuza, trincheras cortas, explosión de color en ruanas tejidas a mano. Con o sin capucha, cierre recto y oblicuo. Modelos nuevos nunca vistos preparados especialmente para una ciudad que la marca ya visita hace más de siete años", aseguraron los organizadores de esta iniciativa.

Negro absoluto, tierras, rojo valentino en cuero, suela y chocolate, brillo, oro fino y plata, serán algunos de los tonos en camperas, tapados largos y chaquetas.

Además, mantendrán precios súper especiales en la presentación otoño-invierno, en todos los talles. También se harán medidas especiales. Y se ofrecerá la posibilidad de abonar con tarjeta hasta 12 pagos.

¿La fotografía del showroom cambia? "Sí, siempre. Y las mujeres y clientas que esperan a Raffaello todos los años lo saben. Nuestra premisa siempre es que las mujeres puedan abrigarse sin ser copia de nadie. Para el trabajo, para una fiesta o para la tarde".

Con casi una década y media diseñando camperas, los socios Marcelo y César proponen salir de su Atelier ubicado en Buenos Aires para llevar diseños exclusivos a otras ciudades del país. "En líneas generales, confeccionamos camperas para toda ocasión, no son cosas para colgar en el placard y no saber cuándo ponértelas, son diseños para todo el año y para todo el día", explicó Marcelo en diálogo con EL POPULAR.

El estilo de las prendas "no se ve en las vidrieras, eso es interesante. Todos los modelos son diferentes y elegantes. Hay todo los talles y para una mujer real, eso es lo que siempre destacamos porque esta cuestión es muy valorada por la mujer, ya que muchas están acostumbradas a no encontrar nada para ponerse y cuando ven nuestra colección se sorprenden porque no pueden creer que tengan una campera de diseño".

Los showrooms de Raffaello tienen un estilo particular, con prendas para todos los gustos y bolsillos. "No es algo elitista, nosotros tenemos los pies sobre la tierra", definió el diseñador. Hay tiempo hasta hoy para visitar este espacio que se instaló en Hotel Savoy, donde además de exclusivos modelos se ofrecen precios especiales para Olavarría.