Motomandados: "La demanda es impresionante"

Información General Son la alternativa que la gente elige para no salir de su casa

Por el coronavirus el servicio de motos es una alternativa para no salir de los domicilios. Incluso los comercios incorporaron envíos.



Una de las herramientas que tenemos para no propagar el virus es no salir o restringir al máximo la permanencia en lugares con numerosa circulación de gente. Pero la vida tiene que continuar con la rutina cotidiana y es ahí donde surge el motomandados como alternativa para resolver lo que no se puede hacer desde el hogar.

"Esta mañana fue un caos, la gente está muy sugestionada ante esta medida, hay muchísima demanda" contó a El Popular Medios, Mariano Navarro, titular de La Rosa mandados.



Durante el año tienen 10 motos circulando pero justo hoy "estaba por publicar un aviso en el diario El Popular solicitando más motos, si esta mañana fue así creemos que los próximos 15 días serán similares y la necesidad puntual es de incorporar 4 motos más", destacó Navarro.

Los pedidos más solicitados al motomandados son "compras en supermercados, pollerías porque la gente se está abasteciendo también hacemos mandados buscando alcholol en gel ya que sabemos los lugares por donde están las cosas y ayudamos a la gente para que las consigan", detalló.

La preoucpación ante el desabastecimiento hace que la gente priorice stockearse de mercadería "de los supermercados nos piden: yerba, arroz, fideos, aceite, leche y productos de limpieza, tenemos un límite de artículos para trasladadar y la espera ronda los 30 minutos"

No existe un determinado grupo etáreo que solicite el servicio de un mandado a traves de las motos "nos llaman familias, gente que vive sola y de todas las edades", detalló Mariano Navarro.

Desde bancos, farmacias, domicilios particulares y supermercados hasta casas de comida "hay una demanda impresionante, a veces no puedo contar con la cantidad de motos para responder a los pedidos", graficó.

Consciente del servicio que presta en momentos de cuidados en lo individual y lo colectivo Mariano Navarro habló de las medidas de prevención personal "es la normal, el lavado de manos todo el tiempo ya que el contacto con los billetes es permanente y es el elemento con más gérmenes".

"Cuenten con nosotros, estamos al servicio de la población y cuidense mucho", afirmó Navarro.