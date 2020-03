El Gobierno anunció licencia para padres, embarazadas y empleados con afecciones de salud crónicas

142183

16.03 | Información General

Así lo informó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. También los mayores de 60 y no están alcanzados los trabajadores de la salud considerados esenciales. Los privados deben acordar con el empleador.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció que, debido al avance del coronavirus, están licenciados para presentarse a trabajar las personas mayores de 60 años, las embarazadas y los empleados con afecciones de salud crónicas como las respiratorias, pulmonares y cardíacas.



El Gobierno nacional dispuso licencias especiales para los grupos con mayor riesgo frente al coronavirus y padres de niños en edad escolar, pero en el caso de los empleos privados aclaró que deberán acordar las condiciones con sus empleadores.

Así lo anunció Moroni, quien indicó que los trabajadores del sector público y privado que están considerados en riesgo quedarán "liberados de tener que asistir a su lugar de trabajo", aunque "deben fijar las condiciones con su empleador para poder hacerlo".

El funcionario incluyó en este beneficio a los padres que deban cuidar a sus hijos que no asistan a clases y puedan justificar que no tienen con quién dejarlos. También aclaró que la medida no alcanza a los trabajadores de la salud considerados indispensables par realizar su tarea.

Licencias para empleados públicos y privados con modalidad de trabajo a distancia



? Se autoriza a todos los agentes del sector público nacional a no concurrir al lugar de trabajo. Podrán trabajar desde sus domicilios en cualquiera de las modalidades de contratación.



? No están exceptuados los agentes del sector público que presten servicios esenciales según lo determinen las autoridades de cada jurisdicción y que no puedan ser realizados desde sus domicilios.



? Se otorgan licencias a todos los agentes del sector público y privado que tengan hijos menores escolarizados. En este caso, la licencia se otorga a uno de los padres y/o tutores.



? Embarazadas, mayores de 60 y grupos de riesgo de los sectores publico y privado quedan liberados de concurrir a su lugar de trabajo.



? Los mayores de 60 que cumplan servicios esenciales deberán concurrir a su lugar de trabajo.



? Todo el personal del servicio publico y privado de salud se considera servicio esencial. Embarazadas y grupos de riesgo con enfermedades crónicas nunca podrán ser considerados personal esencial.



? Se recomienda a las empresas del sector privado que trabajen con la mínima cantidad de empleados. Y que adopten medidas para trabajar a distancia.



? Se insta a todos los niveles gubernamentales, provinciales y municipales, a sumarse a estas medidas.



LICENCIAS ESPECIALES

El esquema contempla dos formatos.

Licencia para padres y madres. Ante la suspensión de clases, los empleados públicos podrán justificar sus inasistencias si están a cargo de menores de edad. La resolución que firmará la Jefatura de Gabinete establecerá que las "inasistencias deben encuadrarse en razones de fuerza mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 inciso c) del Decreto Nº 3413/79 y sus modificatorios o normas equivalentes de otros ordenamientos que regulen las licencias, justificaciones y franquicias del personal. Algo más: si ambos padres trabajan en la Administración Pública Nacional, la justificación se otorgará sólo a uno de ellos.

Trabajar desde casa. Se faculta a las autoridades con personal a cargo a dispensar del deber de asistencia a su lugar de trabajo, y por el mismo plazo de 14 días corridos, a los agentes cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde su hogar o remotamente, debiendo establecer las condiciones en que dicha labor será realizada. A su vez, las máximas autoridades de cada jurisdicción deberán definir aquellos servicios esenciales o críticos a efectos de asegurar su cobertura permanente.

Fuente: (DIB)