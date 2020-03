142188

Información General Pareja de platenses varada en Andorra

No tienen alojamiento seguro y la joven debe evitar contagiarse el Covid-19, ya que sufre un problema cardíaco. El joven es hermano del corresponsal de El Popular en La Madrid.



Pilar Padula y Guido Saracchi son novios, viven en la ciudad de La Plata, y desde el viernes están varados en Andorra por el avance de la pandemia de coronavirus. Ella periodista, él operador de Radio Provincia, contaron con preocupación a DIB que, ante las últimas medidas de cierre de fronteras tomadas por Argentina, literalmente no saben cuándo ni cómo van a volver al país.

Guido es hermano de Nicolás, el corresponsal de El Popular en La Madrid. En diálogo con Olavarría explicó que "están asustados porque ni en Cancillería ni en la Embajada les dan soluciones. Nos comunicamos con un teléfono de Cancillería y les dicen que se tienen que comunicar con el Consulado en Madrid, que es de donde depende Andorra. De ahí los derivan a Barcelona, de donde debería salir su vuelo, pero los tienen a las vueltas".

"Llegamos el viernes a Andorra y se cortó la temporada, varios argentinos que estaban trabajando acá se tienen que volver pero está cerrada la entrada y la salida de personas y Argentina no ha resuelto las repatriaciones anunciadas", expresó Paula.

"No podemos volver ni sabemos cuándo vamos a volver, ya que teníamos pasajes para el jueves por Norwegian y cancelaron todos los vuelos", precisó la joven platense, y añadió que "desde el consulado no tenemos respuestas, no nos contestan nada, llenamos los papeles unas diez veces y no sabemos si fueron recibidos".

En tanto, según les han comentado otros compatriotas en igual situación, tendrán prioridad para regresar al país quienes hayan sacado los pasajes por Aerolíneas Argentinas, por lo que "en un par de días la organización de la repatriación se irá acomodando", señaló la periodista.



Cuestión de salud prioritaria



Varias preocupaciones tienen en vilo a Pilar y Guido. Más allá de la incertidumbre por la fecha de regreso y el modo y sobre dónde se van a hospedar hasta que consigan un vuelo, suman además una situación delicada de salud que la joven sufre desde pequeña y que no ha sido atendida por las autoridades.



"Yo tengo una cardiopatía congénita con insuficiencia respiratoria y arteria pulmonar dañada, me dijeron que iban a analizar mi caso pero no estoy en lista de prioridades", expresó. "No sabemos cuánto nos va a salir el pasaje, vamos a tener que pagarlo, y como mínimos vamos a tener que esperar una semana", dijo Pilar con desazón.

Asimismo, Guido hizo hincapié en que "muchos argentinos se quedaron sin trabajo y sin hospedaje por el cierre de la temporada en Andorra, con vuelos planificados para dentro de un mes y ahora están varados igual que nosotros y tampoco saben qué hacer".

Como tantos compatriotas que están tratando de gestionar su retorno, esta pareja platense debe mantener la calma, al estar en un principado como el de Andorra, en la frontera con España, país donde la situación es cada vez más compleja: en las últimas horas se confirmaron 8.744 contagiados y 297 muertes por Covid-19, con mil nuevos casos en un solo día, por lo que el Gobierno decidió cerrar las fronteras terrestres.



Ante la incertidumbre, la solidaridad pareciera ser una vez más el paliativo que surge en los momentos críticos. "Contactamos a un argentino que está viviendo acá que nos va a dar techo por unos días, después veremos", señaló Guido, al tiempo que recomendó que quienes están en una situación similar o conozcan a alguien que quiera volver, puede contactarse con el grupo de Facebook "Europa allá vamos", en el que muchos viajeros se están asistiendo entre sí hasta que las autoridades resuelvan cuándo van a poder regresar. (DIB)