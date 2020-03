142210

Información General

La empresa Loma Negra emitió un comunicado referido al protocolo por el Coronavirus.

A la comunidad de Olavarría:

Informamos que personal de la empresa Loma Negra cuenta con un protocolo de actuación y prevención para aquellos trabajadores de origen chino y para todos aquellos trabajadores que vienen de zonas de riesgo de contagio. Asimismo, informamos que a la fecha no están ingresando más personas del exterior en alineación con las políticas de prevención difundidas por el Poder Ejecutivo hace algunas horas.



El protocolo que se gestó entre la Dra. Weis (epidemióloga e infectóloga) de la Secretaría de Salud del municipio de Olavarría y la médica de Sinoma, Dra. Sanchez consta de los siguientes puntos:



1. Sinoma, la empresa a cargo de la obra en Planta L'Amalí, envía a Loma Negra y al municipio de Olavarría un listado de trabajadores chinos que llegarán a la Argentina con una semana o más días de anticipación.

2. Cuando los trabajadores de origen chino llegan a la ciudad de Olavarría, son evaluados por la médica de Sinoma y del Municipio, le confeccionan planilla epidemiológica y son aislados durante 14 días.

3. Durante los 14 días de aislamiento son controlados por la médica de Sinoma y Municipio de Olavarría.

4. El día 14 de asilamiento la médica de Sinoma en forma conjunta con un médico de Loma Negra o designado por Loma Negra, evalúan al trabajador de nacionalidad china y si este está en condiciones de salud el día 15 puede concurrir a la planta/obra a realizar tareas habituales.

5. La médica de Sinoma hace un informe del estado de Salud y el médico de Loma Negra envía un correo electrónico a las autoridades de Loma Negra para que habilite el ingreso del trabajador en la obra.



Además, teniendo en cuenta la situación actual sobre el Coronavirus, a fin de minimizar la circulación de nuestros colaboradores y promover su cuidado hemos implementado, entre otras, las siguientes medidas preventivas:

Licenciamiento inmediato para colaboradores mayores de 60 años y pertenecientes a grupos de riesgo (embarazadas en cualquier trimestre, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos mórbidos, diabéticos y personas con insuficiencia renal crónica).

El Home Office actual aplicable a las Oficinas Centrales se amplía en su alcance abarcando al personal en turno central de plantas con funciones de staff, con una frecuencia de semana por medio.

Mantener distancia entre los lugares de trabajo, evitando colaboradores adelante o al costado (recomendado un mínimo de 1,5 metros)

La ocupación de salas, comedores, etc, se realizará máximo al 50% de su capacidad, respetando la distancia recomendada de 1,5 m entre colaboradores. Para los comedores se establecerán varios horarios de uso y la modalidad de viandas individuales.

Restringir al máximo el transporte internacional y de cabotaje, tanto aéreo como terrestre.

Evitar las reuniones con terceros o buscar mecanismos virtuales para realizarlas (skype, teams, videollamada, teléfono, etc).

Incorporar nuevas formas de saludarse para evitar el contacto físico.

Incorporar otros hábitos que eviten el contacto: tomar mate individual, no compartir el mate, utilizar sólo el equipo de mate propio, colocar nombre a una taza y no compartirla, etc.

Se duplicará la frecuencia de limpieza de espacios cerrados.



Desde Loma Negra es nuestra prioridad cuidar la salud de nuestros trabajadores y de todos los olavarrienses. Mantendremos informados a la comunidad de cualquier novedad sobre el tema, finaliza el comunicado.