Ciudades de la costa atlántica cierran todo para evitar la llegada de visitantes

142217

Información General



Lo decidieron los intendentes de Pinamar, Mar del Plata, Gesell y La Costa para acoplarse a las medidas que estableció el Gobierno.

Luego que se conociera la escena de decenas de autos ingresando a la ciudad de Monte Hermoso en pleno avance del coronavirus en el país, los intendentes bonaerenses de ciudades turísticas aseguraron que no dejarán ingresar a viajeros durante el fin de semana largo y cancelarán toda actividad relacionada con el sector.



Tras el enojo del propio presidente Alberto Fernández ante la llegada de turistas a Monte Hermoso ("no estamos de vacaciones, si lo convertimos en una oportunidad turística, fracasamos", dijo) varios jefes comunales decidieron avanzar con medidas drásticas para evitar la llegada de viajeros.



En Pinamar se tomó la decisión de prohibir toda actividad vinculada a los servicios turísticos y gastronómicos, desde alojamientos hasta entretenimiento. Todo estará cerrado y con máximos controles. "No queremos que vengan, hay una situación internacional y hay que respetar los protocolos de aislamiento y la cuarentena", dijo el intendente Martín Yeza.



Para cumplirlo, el jefe municipal anunció que dividirá las funciones del estado en dos: "salud y fiscalización". Y anunció que convocará a los trabajadores municipales para asegurar el cumplimiento de esas dos áreas. "En paralelo vamos a tener controles de ingreso al partido de Pinamar y se van a sumar controles de tránsito a lo largo y ancho de las distintas localidades. Pedimos y recomendamos reducir la circulación al mínimo posible", agregó.



Ante las medidas para evitar la propagación del coronavirus, el intendente Guillermo Montenegro pidió también a los turistas que tenían planificado llegar hasta Mar del Plata por el fin de semana largo "no vengan".



Además, anticipó que el Ejecutivo se encuentra trabajando "en algunos decretos para limitar la cantidad de lugares abiertos en nuestra ciudad". "En caso de que alguno decida venir, se van a encontrar con una ciudad que sus restaurantes no van a estar funcionando como deben funcionar. Ya les recomendamos a los bares que cierren, mientras que lugares de esparcimiento nocturnos ya están cerrados", indicó.



Por su parte, el partido de La Costa tomó una medida similar, según lo anunció su intendente, Cristian Cardozo. "En La Costa, al igual que en otros centros turísticos, hemos tomado la decisión de cerrar los parques temáticos, bingos, casinos, cines, teatros, salas de videojuegos y entretenimientos. Restaurantes, bares y hoteles deberán bajar su ocupación al 50%", tuiteó Cardozo.



Algo similar pasará en Villa Gesell y sus balnearios donde el intendente Gustavo Barrera decidió "paralizar" la ciudad. "Cerramos accesos, locales y comercios en Villa Gesell. No queremos recibir turistas y vamos a extremar las medidas de prevención y los controles para evitarlo. En la lucha contra el virus no hay colores políticos", lanzó.



Mientras que en Necochea también se avanzó con medidas similares. El intendente, Arturo Rojas, firmó un decreto que busca evitar la proliferación del virus y dispone el cierre de lugares y espacios cerrados de concurrencia masiva, por lo que la actividad el fin de semana largo será nula. (DIB) FD