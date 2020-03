MTE: "Si nos quedamos en casa, no comemos"

142243

Información General

El Movimiento de Trababajadores Excluidos (MTE) difundieron un comunicado en el marco del pedido de las autoridades sanitarias de mantener el distanciamiento social en plena pandemia de Covid-19 y cómo repercute en la vida diaria.



"Los trabajadores de la economía popular no podemos quedarnos en casa, no vivimos de un salario mensual con el que podemos contar los primeros días del mes, vivimos en una economía de trabajo cotidiana, la poca plata que podemos conseguir para la subsistencia la generamos dia a día, con el cartón que se junta la noche anterior o con la changa de la tarde. Si nos quedamos en casa NO COMEMOS.



Debido a la propagación del virus COVID-19, y la solicitud lógica a la población por parte del Estado en todas sus aristas de permanecer en sus casas para prevenir el contagio nos vemos ante la necesidad de solicitar un refuerzo que duplique las bolsas de alimentos que entrega el Municipio, la duplicación de la Tarjeta Alimentaria municipal y el reparto de kits de higiene a los trabajadores de la economía popular y a todos aquellos vecinos y vecinas que perciban dichos programas.