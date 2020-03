"La única forma de que el virus atenúe su alto contagio es que cada cual esté en casa"

142253

Información General Edgardo Macaluso, médico olavarriense que se fue a vivir a España habló del coronavirus

El especialista en anestesiología contó a El Popular cómo se trabaja desde la salud para contener y frenar la pandemia.



El médico y anestesista Edgardo Macaluso viajó desde Olavarría a España el pasado fin de semana para instalarse por un tiempo prolongado. En diálogo con EL POPULAR contó que "cuando llegamos hace 6 días nos llamó la atención que veníamos en un vuelo muy lleno desde Argentina y al llegar al aeropuerto de Barajas estaba practicamente vacío, hicimos los trámites de aduana y migraciones que fueron rápidos pero no nos controlaban la temperatura, hasta ese momento venir desde Argentina no era un lugar caliente por eso el ingreso a España fue normal".

Llegar a un país de Europa en medio de la pandemia por coronavirus genera un impacto distinto al que podemos sentir si el viaje se hubiese dado en otro contexto. "Lo primero que vimos al salir del aeropuerto fue la escasa cantidad de transporte público. Había pocos taxis comparando los que suele haber en oferta, llegamos a nuestro domicilio en la mitad del tiempo habitual porque la autopista estaba totalmente libre. Desde que salimos de Argentina salimos con la mascarilla y la mantuvimos aún adentro del avión y en la calle también", describió el profesional de la salud.

Con su familia vivirá en Madrid, lugar donde ya residió algunos años. "En la zona donde vivimos es un lugar muy comercial donde hay tres supermercados en dos manzanas, no hay faltantes de comida ni verduras, solo están abiertos hasta las 21 horas al igual que las farmacias" expresó a EL POPULAR.

Los medios de España informaron y mostraron imagenes del comportamiento de la sociedad en cuanto a resguardarse y no salir: "para circular por la calle después de las 21 tenés que tener un salvoconducto por el control policial y del ejército, la UME, que es la unidad móvil de emergencias de los ejércitos está en la calle y controla con patrulleros, camiones, drones alertando a la gente que este en la casa", detalló Macaluso.

El médico olavarriense explicó que "España cada día está ajustando más las medidas para no repetir el fenómeno de Italia ya que el primer fin de semana en España todo el mundo se fue a la costa, en este momento, estoy en el balcón de un segundo piso en el barrio de Salamanca donde vivimos, no pasan ni los colectivos, está todo cerrado, hasta los bancos, no hay gente en las calles. Hay un solo colectivo parado vacio y algún que otro taxi y alguien caminando haciendo compras de último momento".

Trabajar en salud durante el Coronavirus

"Trabajo en el Hospital San Camilo, que pertenece a un grupo sanitario privado extremadamente grande con hospitales privados en toda España. Es un lugar que hoy por hoy está libre de coronavirus. Consta de tres hospitales que cedieron las terapias intensivas al Estado nacional. Un sector de hospitales se preservó para pacientes libres de coronavirus y cirugías urgentes. Nuestro grupo hospitalario tiene más de 600 camas con más de 20 quirófanos. No estamos trabajando a no ser que tengamos urgencias, el resto de los colegas están en sus casas esperando el llamado", describió.

"El Ministerio de Sanidad ha hecho incorporaciones de personal de todo tipo, le han dado tarea a todos los residentes de todas las especialidades necesarias, han suspendido las rotaciones y se ha sumado la medicina privada, dictaron un real decreto donde la medicina privada esta a disposición de la salud pública", explicó.

España es uno de los países donde el coronavirus creció exponencialmente. "No puedo hablar de promedio de edad de enfermos, por lo que sé el sector más crítico es gente de mediana edad, rondando los 50 años, algunos están internados y otros críticamente enfermos, veo que la gente está tomando conciencia y están atemorizados", afirmó Edgardo Macaluso.

Una de las críticas más fuertes en España fue la realización de la manifestación del 8M, que "se podría haber evitado ya que fueron más de 100 mil personas a la plaza de Colón por eso se piensa que se tomó un poco tarde", opinó el médico. "El comentario político es que todas las medidas en este gobierno de coalición entre el Psoe y Podemos son demasiado cabildeo, hay muchos egos y cuesta mucho tomar decisiones", expresó.

"Con respecto a los insumos no se comenta que exista faltante de nada, todo está muy aceitado y España permanece libre a todo lo que es importación de equipamiento de cualquier lado del mundo y los que fabrican insumos tienen la libertad de trabajar la cantidad de horas necesarias", graficó Macaluso.

Macaluso vivió varios años en España y retuvo su empleo en el mismo hospital. "Existe un poco de temor, la calle está vacía y yo no me incorporo por la pandemia a excepción de que mi jefe pudiera necesitarme por alguna catástrofe, más de la que hay, no me va a convocar, estoy haciendo tareas de organización con la computadora y el teléfono distribuyendo recurso humano en anestesiología", afirmó.

Lo que va a suceder con la pandemia provocada por el coronavirus es una incógnita. "Esto va a durar 15 o 20 días más, el único secreto, que es importante en todo esto, es que no hay que circular, la única forma de que el virus atenúe su altísima contagiosidad es que cada cual este en casa, mucho lavado de manos, mucha lavandina, mucho alcohol y me parece con mi mirada médica que yo, por lo menos minimicé lo que estaba pasando", reflexionó categórico.

"Llegar acá y ver este escenario de guerra me hace reflexionar que todo lo que se haga y se gaste es poco. Estoy a disposición y les mando un fuerte abrazo a todos, finalizó Edgardo Macaluso.