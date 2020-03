Murió el primer perro diagnosticado con coronavirus

Según informaron diversas autoridades como el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) y expertos del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) no se ha comprobado que los animales domésticos no se contagian ni transmiten la enfermedad, según informaron estas fuentes al diario As.

A pesar de que se esparcieron rumores de que el comienzo de la enfermedad se transmitió de origen animal hacia un ser humano, esta versión fue desmentida por la OMS, ya que no hay evidencia que dicte que el coronavirus se haya transmitido ni por murciélagos ni por el pangolín como se creía inicialmente.

Tampoco hay evidencia de que el coronavirus covid-19 pueda ser transmitido por picaduras de mosquitos o de otros insectos hematófagos, por lo que por el momento se mantiene que la única forma de contagio que tiene la enfermedad es mediante el ingreso de gotas provenientes de una persona infectada hacia la boca, nariz u ojos de una persona. Esto puede suceder al hablar, toser o estornudar de persona infectada.

De ahí que la mayor preocupación que tienen las autoridades se deba al contagio directo entre un portador del virus (que puede ser sintomático o asintomático) que se multiplique la infección mediante contacto con diferentes personas.

Sin embargo, protecciones como cubrebocas o telas no son suficientes para restringir el acceso del virus al cuerpo, por lo que se recomienda tener una distancia considerable y evitar el contacto cercano con otras personas.