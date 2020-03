142321

Cuarentena obligatoria

El emotivo mensaje de la abuela de Connie Ansaldi, sobreviviente del Holocausto

"Yo estuve tres años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y dos años en el guetto sin bañarme y casi sin comida. ¿La gente no puede aguantar dos semanas en sus casas?", dijo.