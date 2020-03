Coronavirus: cómo trabajan quienes cuidan nuestra salud

142322

Información General Carlos Manzur, secretario de ATSA

En Olavarría hay 700 afiliados al gremio ATSA, Asociación de Trabajadores de la Salud y son uno de los servicios esenciales en la pandemia por el coronavirus. ¿Cómo trabajan a nivel local?. El titular del gremio ATSA dialogó con El Popular.



Carlos Manzur, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) admitió que su gremio se diferencia de los demás por cumplir una función imprescindible en medio de esta pandemia. "No podemos prescindir de trabajar porque la comunidad necesita justamente de nuestros servicios pero sí he comprobado que en consultorios odontológicos, por ejemplo que siguiendo el protocolo han tomado precauciones y han cerrado sus puertas hasta el 31, esos trabajadores están más protegidos". Pero en lo que respecta a "internación y servicio de emergencia tenemos que trabajar por la comunidad", indicó el referente sindical.

El gremio nuclea a alrededor de 700 afiliados y "se se cumplen las normas sanitarias y hay insumos. Los trabajadores que están preparados para aislamiento y patologías respiratorias están con todos los elementos de prevención. Aún no se ha convocado a personal jubilado porque por suerte en Olavarría no tenemos internados con la patología".

Por su parte, "los empleadores están cumpliendo todo en las clínicas y el enfermero que no está cubierto no va a arriesgar su propia vida porque le falta barbijo, guantes, alcohol en gel o camisolin, esto es muy serio, los empleadores lo saben y han tomado los recaudos", aseguró Manzur.

Finalmente, explicó que "todas las instituciones están trabajando en conjunto sobre una línea del Ministerio de Salud y hay que seguir esa regla. En el Instituto Médico donde trabajo se hizo restricción de circulación y se aisló la planta baja para pacientes con patologías respiratorias, no entra nadie solo enfermera de turno con su mucama y pacientes con patología respiratoria, el resto está en el primer piso y el ingreso se hace por la parte nueva".

"Con tanto procolo de cuidado nunca se vivió algo así, y me parece perfecto porque la gripe A nos tomó de imprevisto y esto todavía no ha comenzado pero estamos muy bien preparados a nivel municipal, provincial y nacional, es fundamental que la gente tome conciencia y esté en su casa, el aislamiento es la mejor prevención que podemos tener ya que remedios para exterminarlo no existen, lo tenemos que matar entre todos cuidándonos", expuso Carlos Manzur.