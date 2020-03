Gastronomía local: "es complicado y más aún para los trabajadores"

142329

Información General Por la pandemia de coronavirus

Las repercusiones de la pandemia de coronavirus comienza a observarse en distintos ámbitos, los bares, restaurantes y pubs de la ciudad que cerraron sus puertas.



"Es complicadísimo por el cierre de establecimientos pero había un decreto del Gobierno que se iba a compensar a través de impuestos y cargas sociales para que los trabajadores no pierdan el día de trabajo, pero se resiente toda la parte hotelera y gastronómica y más adelante se va a resentir más", señaló Mario Rodríguez.

A eso se le suman los "muchos trabajadores en negro que hay y será otra pelea cuando pase esta pandemia, es la gente que más va a perder porque los que están registrados tienen más armas para defenderse".

Además, señaló que es un rubro donde los empleados "vive al límite o no llegan a fin de mes y los empleadores dirán que no hacen caja" y advirtió que es una cuarentena "no son vacaciones porque algunos empleadores querían adelantar las vacaciones del 2021 para después tener al empleado a full, no es así".