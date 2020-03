Denuncian despidos encubiertos en ámbitos públicos y privados

142336

Información General Durísimo comunicado del Frente de Izquierda

Desde el Partido Obrero emitieron un comunicado para solidarizarse "con los trabajadores y trabajadoras que han visto atacado sus puestos laborales por el ajuste del gobierno municipal y las patronales privadas".

"En el medio de la cuarentena y de la crisis profundizada por la pandemia, el intendente Galli aprovecha para ajustar en el área de Cultura municipal, despidiendo de modo encubierto (no renovando contratos), reduciendo drásticamente las horas que tenían distintos docentes y dejando con menos de la mitad de su personal al elenco estable del Ballet Folklórico Municipal. Estos ataques quisieron ser encubiertos con anuncios de reducción de sueldos de los funcionarios municipales, los cuales no perderán más que el 20% de su ingreso (ya de por sí mayor al del promedio de empleados municipales). El intendente, que ahora despide y ajusta, no ha dudado en golpear a los y las olavarrienses con aumentazos desde inicios de este año: impuestos municipales, transporte público y estacionamiento medido.

Denunciamos esta canallada por parte del gobierno municipal, que en vez de garantizar sueldos dignos y estabilidad laboral para trabajadores y trabajadoras de la cultura sostuvo durante 6 años la precarización y los contratos a término para poder achicar la oferta cultural (ya poca) que tiene el municipio. Muestras de que la Cultura no es prioritaria para Galli hemos tenido varias: cuando inició el mandato en 2015 una de las primeras medidas fue despedir y desguazar el área cultural de la municipalidad; también, la persecución a los espacios independientes y autogestivos, sin dar respuesta a los reclamos que sostienen hace años. Rechazamos de cuajo este nuevo ajuste en medio de una pandemia que lo único que hace es seguir golpeando a los y las laburantes más precarizados del municipio y a los y las olavarriense que ven en los talleres y clases municipales su único espacio cultural de recreación y ocio.

Esta política de golpear y ajustar a las y los trabajadores y a la cultura no es exclusiva de los municipios pertenecientes a Cambiemos. Tenemos el caso del intendente peronista Mario Ishii de José C. Paz, quien definió el cierre de la Orquesta Municipal dejando a 41 familias en la calle.

En sintonía con el Estado municipal, las patronales privadas utilizan el parate económico profundizado por la cuarentena obligatoria para achicar el plantel laboral. Así es como la contratista local IMEDA Ingeniería, que participa en la construcción de L'Amali 2, despidió a 17 trabajadores luego de que Loma Negra suspendiera la obra. Tanto el Estado como los empresarios pretenden descargar los golpes y los costos de la crisis en las espaldas de trabajadores y trabajadoras.

Galli señaló que "de esta salimos todos juntos" para encubrir que los grandes capitales radicados en nuestro municipio siguen sin ser tocados. Somos siempre somos los y las laburantes los que debemos ser "solidarios" en épocas de crisis pero los que se llevan las riquezas de nuestra tierra y nuestro sudor no se les exige ningún aporte.

Desde el Partido Obrero Olavarría en el FIT-U nos ponemos a disposición de estos trabajadores y trabajadoras para luchar en defensa de sus fuentes laborales y sostenemos que para enfrentar la crisis sanitara es necesario, más que nunca, aumentar el impuesto a la piedra y afectar progresivamente a los grandes empresarios para sostener los servicios necesarios que el Estado municipal debe garantizar. Asimismo, reclamamos la prohibición de despidos y suspensiones tanto en el ámbito público como privado, la cual debe extenderse a los trabajadores en negro, contratados, precarizados y tercerizados, con disposiciones especiales para reconocer, proteger y blanquear la relación laboral en base a la denuncia simple de los trabajadores".