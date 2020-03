Coronavirus: definen CAPS específicos para patologías respiratorias

142365

Información General

Olavarría sigue libre de casos sospechosos. Harán dos ingresos de guardias de emergencias de adultos. Y a partir del miércoles habrá unidades sanitarias que sólo atenderán patologías respiratorias.

En el marco de la emergencia sanitaria y con el objetivo de optimizar el sistema la atención, el Municipio habilitó ayer una nueva línea telefónica para consultas vinculadas con el coronavirus además de focalizar la atención del 147 en el resto de las demandas médicas que no estén relacionadas con la pandemia.



Mientras tanto, analizan la posibilidad de habilitar dos guardias de emergencias de adultos dentro del Hospital Municipal (una por Sarmiento y otra por Alsina) y desde la semana próxima algunos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) tendrán asignadas específicamente las patologías respiratorias.

"No es que cerramos los CAPS y apagamos el Hospital, al contrario, estamos más encendidos que nunca, con un gran compromiso de todo el equipo de salud, que está a total disposición", destacó la doctora Mariana Diamanti, asesora de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, en diálogo con EL POPULAR.

Las vías de contacto que la Municipalidad dispuso en este contexto son las siguientes: el 419910 desde el call center para síntomas y consultas de viajeros, al igual que el WathsApp de Epidemiología (2284-544821); el Centro de Monitoreo para denuncias por incumplimiento de la cuarentena (419016/17); el 107 sólo para urgencias y desde ayer el 147 que originalmente era para planteos comunitarios y ahora fue afectado al asesoramiento sobre recetas, turnos reprogramados, cuestiones administrativas y derivaciones médicas que no tienen que ver con la pandemia y funciona de 8 a 24.

CAPS respiratorios y vacunas

El papel que juega el área de Atención Primaria también es clave. En los CAPS "se atienden urgencias no respiratorias y decimos que hay cosas que se pueden plantear por teléfono. El personal está yendo a trabajar pero no se hace atención programada. Y no están con ningún caso sospechoso", aclaró Diamanti.

No obstante, proyectan redefinir el funcionamiento de estas unidades sanitarias: "a partir de la semana que viene, desde el miércoles, la idea es que se empiecen a diferenciar los CAPS entre respiratorios y no respiratorios y eso tendrá que ver con la infraestructura del lugar. En los no respiratorios además de consultas y urgencias no respiratorias, se harán control del niño sano menor de un año, embarazadas y vacunación".

Finalmente, Diamanti se refirió a la vacunación antigripal, uno de los puntos que el Intendente marcó como central dentro de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia en Olavarría. "Recibimos las vacunas de la Región Sanitaria IX que habitualmente llegan en abril y ahora podrían llegar antes. Pero no tiene que ver con las ganas sino con la formación de una vacuna en base a una cepa (que circuló en el invierno) del hemisferio norte", indicó.

En cuanto a la vacuna que previene la neumonía aseguró que hay stock y en que se vacuna en el Banco de Leche. Es más, adelantó que en dicho centro de inmunizaciones "probablemente se haga un sector diferencial y se está planeando un lugar de vacunación, al igual que dentro del Hospital, quizá en algún consultorio externos para que no haya ingresos por Pediatría".