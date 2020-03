Coronavirus: El audio de WhatsApp que se viralizó y juntó millones de pesos

142386

21.03 | Información General Un médico local habló de la necesidad de recaudar fondos

El director del Instituto Médico, Sergio Bugosen, planteó la situación del sistema de salud público- privado en torno a la necesidad de adquirir respiradores.

"El audio era para un ámbito privado, de amigos, para tratar de concientizar que no salgan de sus casas, llamar a la reflexión que hay que conocer las necesidades del sistema, intenté despertarlos a ellos primero para luego despertar a otros sobre la necesidad de donar dinero", expresó Sergio Bugosen a El Popular.

El audio se viralizó inmediatamente, fue un antes y un después, "se tomó conciencia, tal vez fui muy duro y me hago cargo, transmití lo que escuche en el Comité de Crisis", explicó el profesional.

Los datos son alarmantes para los médicos y para la sociedad, "escuchado desde la informalidad impactó mucho porque fue espontáneo, no hubo un sentido de una recaudación particular, la idea es sumar para la comunidad, a las 2 horas se habían juntado dos millones de pesos", afirmó el doctor Bugosen.

El grupo donde Bugosen grabó el audio era de amigos en WhatsApp, fue tal el impacto entre ellos que el administrador cambió el nombre de ese grupo, ahora apunta a la solidaridad, a pensar en el otro, "la idea fue buscar amigos con poder adquisitivo, la vida nos dio esta oportunidad de enterarnos un mes antes, y no hay que desaprovecharla nos dio una chance, ojalá todo cambie y los respiradores queden como piezas de museo y no tengamos que usarlos en los seres queridos".

Como directivo del Instituto Médico participa del Comité de Crisis, "los datos que escuché me daban vuelta en la cabeza desde la mañana, copiamos realidades de otros países porque no sabemos lo que puede pasar la semana que viene, a pesar de eso no hay que sembrar el pánico"

Sergio Bugosen planteó que "si el clima ayuda a que la pandemia se frene y el latigazo sea menor, nos habremos beneficiado con aislarnos y quedarnos en casas, eso nos va a ayudar por habernos cuidados entre todos".

El doctor Bugosen reiteró que "el tema será que ante los enfermos complicados podamos darles un tratamiento para eso necesitamos aplanar la curva y evitar el desborde del sistema sanitario".

"Hoy Olavarría cuenta con insumos y dinero, ayer era una situación hoy es otra, la situación cambió, mis amigos confiaron porque ven que no hay un interés personal, el 95% leyó bien el mensaje", dijo con orgullo Sergio Bugosen. Vale destacar que el costo de un respirador ronda entre 800 mil pesos y 1 millón.

A esta altura la pregunta es: ¿Cómo podemos colaborar? Hay instituciones que dispusieron cuentas para recibir donaciones, ella son la Unión Industrial y la Sociedad Rural a estas cuentas se agrega el número que anunciaría el intendente Ezequiel Galli y todo el equipo de salud.

"La primera línea de batalla somos los médicos, sino los cuidamos no tenemos quien los cuide a ustedes", finalizó Bugosen en diálogo con El Popular.