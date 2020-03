"Nos curaremos de la enfermedad pero enfermamos la economía y es necesario hacerlo"

142428

Información General Análisis del consultor Mauro Remis

¿Cómo afecta el avance de la pandemia de coronavirus en la economía local?. No solo sacudió los mercados del mundo sino que modificó la economía familiar.

El avance del Coronavirus está sacudiendo la economía de los países de todo el mundo. En el último tiempo, el crecimiento exponencial de personas infectadas obligó a los diferentes gobiernos a fortalecer las restricciones para salvaguardar a la población. Sin embargo, estas medidas atentan contra los ingresos económicos que perciben.

El Popular Medios consultó a Mauro Remis, contador y titular de la consultora HumanWork, a través de la que brinda asesoramiento a Pymes sobre empleo quien realizó un análisis de la realidad: "va a ser complicado para Olavarría porque es una ciudad donde la mano obra es intensiva, es por eso que el trabajo remoto es complicado" analizó Mauro Remis.



"Hay trabajos que pueden realizarse desde la casa porque hoy la tecnología lo permite pero cuando las máquinas necesitan del humano para funcionar se verán concretamente las consecuencias del coronavirus "cuando las empresas tomen la decisión de evitar que la gente vaya a los lugares de trabajo va a significar que las máquinas se paren", afirmó Remis. Porque no tienen la posibilidad de realizar trabajo remoto como en Buenos Aires, nuestra ciudad tiene otra matriz productiva.



La cuarentena es obligatoria para todo el país a excepción de los servicios esenciales "en las empresas que están con actividad la gente no quiere estar en su lugar de trabajo, lo cual genera conflictos internos también", destacó Mauro Remis.



Los sectores de la economía son diversos: minería, servicios a la producción minera, comercios y construcción, entre otros "los que no tienen mano de obra intensiva, que representan el 10%, lo pueden atender desde la tecnología" afirmó y en el análisis económico destacó que "lo que tiene que ver con logística está frenado y la minería todavía está en actividad y hablo de empresas de segunda línea, pero creo que no va a pasar de esta semana que se produzca la paralización".



En ciudades como Olavarría con una fuerte impronta productiva el impacto en la economía será importante pero también en el resto de la actividad que está sostenida por el comercio "frenado en un 80 % porque no están abiertos" a excepción de los supermercados y las farmacias.



El impacto de la pandemia en las PyMes



El avance de la pandemia no solo sacudió los mercados del mundo esta semana sino que paralizó otras fuentes de ingreso como el turismo y el consumo.



"A mis clientes no les importa la cuestión impositiva porque es un problema para adelante y se verá como lo resuelve el Estado quitando moratorias, aplicando planes o reducciones, pero sí están pensando en el tema salarial", analizó Mauro Remis.



En Olavarría las PyMes tienen un promedio de 30 a 40 empleados "si se discontinúa la actividad, en un contexto económico complicado desde hace mucho tiempo donde no tienen respaldo de plata, ni de stock; todo eso va a generar un corte en la cadena de pagos hasta que se reestablezca la actividad porque el empresario no tiene espalda para bancar una actividad económica frenada de hace muchos años", explicó Mauro Remis.



"Hay PyMes que la vienen piloteando desde hace muchos años y esto va a significar un cierre definitivo porque no es que van a cerrar y van a abrir el mes que viene o cuando esto se acomode", anticipó.



Cadena de pago



Nadie puede anticipar las repercusiones en el mercado interno y en el sistema bancario, como tampoco cómo es vivir en un país con la economía paralizada, como ejemplo Remis contó a El Popular que "un cliente nos llamó pidiendo que no depositemos un cheque porque no iba a tener fondos, es por eso que tendremos que tomar los recaudos necesarios, todos vamos a tener que ajustarnos el cinturón en algún momento sino se puede cobrar no se cobrará" esta situación define lo difícil que es imaginar una economía sin movimientos.



Prioridades de pago



La paralización de las actividades y de la economía genera incertidumbre en el plano macro como en lo cotidiano. Habrá que establecer un orden de prioridades en los pagos, Mauro Remis dejó en claro que "hoy no está en juego el tema impositivo porque la gente va a dejar de pagar los impuestos nacionales, provinciales y locales con lo cual el impacto en la recaudación para el municipio será complicada".



En la lista de las obligaciones a cumplir y a postergar "se va a resentir el pago de alquileres, deudas, tarjetas de crédito y prepagas serán las que van a quedar en la última línea de pagos", anticipó.



Vayamos a las prioridades familiares en la cuarentena por el coronavirus "creo que la recreación que tiene que ver con el hogar, internet o cable serán mantenidas porque generan entretenimiento", analizó el especialista en mercados.



Solo en el cine y en la literatura es posible encontrar pandemias que devastan a la humanidad o cambios en los hábitos, en los libros de economía es difícil encontrar virus que sean económicamente devastantes, al respecto Remis manifestó que " los gobernantes de todo el mundo deberían tener una mirada a largo plazo pensando que esto puede pasar para tener una previsión".



Las personas en general buscamos evitar el dolor o las noticias negativas, nadie tiene en su inconsciente una alacena llena de alimentos para atravesar una eventual pandemia", expresó.



"En este momento es muy importante acatar las decisiones tomadas por las autoridades a nivel nacional, provincial y local ya que acá no está en juego lo político"



Con respecto a la economía argentina, si tomamos un parámetro del 1 a 10 Mauro Remis afirmó que "estaba en 5 y con el coronavirus va a llegar a 1 y citó una frase con la que concuerda: nos curaremos de la enfermedad pero enfermamos la economía y es necesario hacerlo", enfatizó Remis.

Entre todos, luego, nos deberemos ocupar de sanar la economía por el bien de la sociedad.