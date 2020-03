Agilizan pruebas y el Malbran no estará solo

142434

Personal de la ANLIS Malbrán y de la Organización Panamericana de la Salud brindaron capacitaciones a las 24 jurisdicciones del país. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó que la prueba PCR "detecta la presencia del virus, lo que permite saber si esa persona va a transmitir o no, sobre todo en el momento de darle el alta".

La capacitación y entrega de kits por parte de ANLIS Malbrán y del Ministerio de Salud de la Nación permitió que laboratorios de distintas jurisdicciones en todo el país comenzarán a realizar este fin de semana la prueba diagnóstica de coronavirus. En tanto que ANMAT amplió el listado de reactivos autorizados.

El viernes pasado, personal de ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud) Malbrán junto a la OPS (Organización Panamericana de la Salud) capacitó a las 24 jurisdicciones del país, muchas de las cuales comenzaron el fin de semana a realizar el diagnóstico.

En la Provincia de Buenos Aires los nuevos centros de diagnóstico para coronavirus son los hospitales "Argentino Diego" de Azul, "Alende" de Mar del Plata, "Penna" de Bahía Blanca, "San Juan de Dios" y "Rossi" de La Plata, "Eva Perón" de San Martín, "Paroissien" de La Matanza, "El Cruce" de Florencio Varela, "Evita" de Lanús, y "Fiorito" de Avellaneda.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó hoy que "hay dos tipos de pruebas diagnósticas, una se llama PCR, que busca el genoma, o sea un parte del virus, y la otra es por anticuerpos".



Cuando uno tiene contacto con un virus o bacteria, el organismo genera anticuerpos y tardamos alrededor cinco días en generarlo" Carla VIzzotti

La funcionaria dejó en claro que "en este momento epidemiológico de Argentina, la necesidad es la técnica PCR", y detalló que esto de debe a que ese método

En 6 u 8 horas tenemos el resultado completo. En los casos que dieron positivo se internó al paciente de acuerdo al protocolo" Hospital Austral

Estos criterios se suman a los que ya se venían utilizando para personas que hayan estado en contacto con casos confirmados o sospechosos.



Sobre la técnica que busca anticuerpos, que se denomina testeo rápido, Vizzotti señaló que "cuando uno tiene contacto con un virus o bacteria, el organismo genera anticuerpos y tardamos alrededor cinco días en generarlo, entonces lo que nos dice esta prueba es si tuvimos contacto, pero no nos da información sobre si lo tenemos en este momento".La secretaria ratificó que, e informó que el próximo viernes llegarán nuevos kits para permitir que más jurisdicciones puedan realizar sus pruebas.El sábado, ANMAT amplió a once los reactivos de uso in vitro autorizados para detección de Covid 19 (https://www.argentina.gob.ar/noticias/reactivos-para-deteccion-covid-19).Tras esta aprobación,con kits que habían comprado a un laboratorio extranjero."El sábado realizamos por primera vez las pruebas y procesamos entre seis y ocho muestras por día; hasta el momento dos resultaron positivas", detalló la, jefa de Prevención y Control de infecciones del Hospital Universitario Austral.Y continuó: "Se trata de un kit que utiliza biología molecular, es decir, que busca un antígeno específico del SARS-CoV2. Cuando llega un caso sospechoso se realiza la prueba y en el mismo momento se rastrean ocho virus respiratorios más este específico"."En 6 u 8 horas tenemos el resultado completo. En los casos que dieron positivo se internó al paciente de acuerdo al protocolo", informaron desde el Hospital Austral.De los pacientes que dieron positivos, uno había llegado de Brasil en los últimos días, y el otro había recibido en su casa a personas provenientes del exterior del país.lo que implica que todo el personal que tiene contacto directo con ellos utiliza un equipamiento específico (camisolín, barbijo, antiparras, etc.) para limitar la diseminación del virus", sostuvo.No obstante, tanto el Hospital Austral como el resto de los laboratorios que habían realizado las compras de estos reactivos recientemente incorporados, estaban hoy a la espera de que el Ministerio de Salud emita la autorización escrita para poder continuar con las pruebas.Por su parte, la cartera sanitariaincorporando a los que presenten estado clínico (fiebre y cuadro respiratorio) y que hayan viajado a cualquier país (no sólo al listado de países con circulación comunitaria) y a todos los pacientes con neumonía.



