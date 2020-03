Berni contra intendentes que "blindan" municipios: "No es un sálvese quien pueda"

Mientras cada vez más municipios bonaerenses bloquean sus accesos, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni se mostró este martes en contra de esa medida, sostuvo que es "contraproducente" y apuntó contra los intendentes, a quienes les envió un mensaje: "Tienen que entender que cada uno no puede hacer lo que quiere"

Como viene señalando DIB, son cada vez más las localidades bonaerenses que comenzaron a restringir los accesos para evitar la circulación de personas.



En el interior, varios municipios cerraron ingresos con montículos de tierra, vallados y un estricto control policial. En el caso de Olavarría, el intendente Ezequiel Galli tomó la decisión durante la semana pasada,



Este martes, además, la ciudad de Buenos Aires anunció que cerrará 59 de sus 110 puntos de ingreso.

"Pasa por la responsabilidad de aquellos que creen que bloqueando caminos, cerrando sus ciudades, creen que están todos a salvo, y en muchos lugares es contraproducente", consideró en declaraciones a Radio Mitre.

En este sentido, argumentó que "para aquel que tiene la necesidad de transitar, la mínima distancia de los puntos siempre es la recta, cuando se empieza a bloquear ese camino, y una persona sin saber si está infectado, en lugar de hacer un camino reto puede estar dando vueltas por todo el conurbano para encontrar un lugar para pasar".

En ese sentido, apuntó contra aquellos que tienen responsabilidad de gestión: "Tienen que entender que hay que dar cumplimiento de las directivas del gobierno nacional y no entrar en una suerte de iniciativa donde cada uno hace lo que quiere, pensando que así están protegiendo a su pueblo, y no es una cuestión de protección individual, sino de protección colectiva, no es sálvense quién pueda", enfatizó el ministro.

El funcionario, además, se manifestó inflexible con aquellas personas que rompieron la cuarentena impuesta por el Gobierno para viajar a distintos puntos de país, sobre todo a las ciudades balnearias, quienes no podrás regresar hasta terminar el aislamiento. "Si vienen van a terminar con una sanción económica, una causa judicial y hasta podemos abrir dependencias para que cumplan allí el aislamiento". (DIB / El Popular)