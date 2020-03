Olavarría comprará el equipo para hacer los test del COVID

142484

24.03 | Información General Con las donaciones de la comunidad

Los más de 3 millones de pesos que se recaudaron hasta ahora ya permitirán comprar un equipo de laboratorio para hacer los test de COVID 19 y dos respiradores.

La movida en pos de donaciones generada a raíz de un audio de WhatsApp del doctor Sergio Bugosen, director del Instituto Médico, empieza a lograr objetivos. En diálogo con El Popular Medios, el médico destacó la solidaridad y el apoyo de la gente de Olavarría, es movilizante, dijo.



Hizo mención a una reunión de la que participaron el Secretario de Salud Germán Caputo , directivos de clínicas y empresarios locales donde se definieron las prioridades de compra de equipos a partir de las donaciones recibidas.

Explicó que se han juntado más de tres millones de pesos a través de la Unión Industrial, la Sociedad Rural y las donaciones en la cuenta de la municipalidad, hoy estuvimos reunidos con todo el equipo y el doctor Germán Caputo, secretario de Salud Pública, nos marcó un orden de prioridades y consensuamos la compra de una campana de aislamiento que permite hacer el testeo del coronavirus entre otros equipamiento, adelantó a El Popular Sergio Bugosen, director del Instituto Médico.



La campana sirve para hacer el estudio en un ambiente de aislamiento con las exigencias de ciertas condiciones de bioseguridad. También se van a adquirir dos respiradores, bombas y monitores entre otra tecnología.



Por otra parte hay gente que está cociendo barbijos, otra que cocina alfajores y los acerca al personal de salud y también está el caso del que dona los únicos cuatro barbijos que tiene en su casa. Por eso el personal de salud que está ahí siente que la comunidad lo está apoyando y nosotros lo valoramos mucho, es super movilizador y te dan ganas de seguir, con estas acciones te olvidás un poco de todo a lo que te están exponiendo, reflexionó el doctor Bugosen.



Aparecieron famosos que por las redes sociales que son un estímulo para la colaboración y hay vecinos que donan $500 o $1.000, lo que cada uno puede.



Casa Silvia donó celulares para el personal de salud. Se está trabajando a pulmón y ad honorem, desde las clínicas somos una segunda línea de ataque al COVID 19 pero estamos preparados para la fase 3, todos estaremos preparados para todo, expresó.



La estrategia es poner más barreras y más obstáculos al COVID 19.



El Instituto Médico mostró este martes un contenedor en su frente donde hasta el lunes había una carpa, las empresas Capitanich e Impo donaron el contenedor, anoche estuvieron trabajando, preparándolo para nosotros, hay mucha gente aportando desde el anonimato, resaltó Bugosen. Es el médico que envió un audio por WhatsApp explicando a un grupo de amigos la situación del coronavirus y la necesidad de aportes económicos para la salud tanto pública como privada, desde entonces no deja de recibir apoyos.



La carpa era una opción intermedia hasta que consiguiéramos este contenedor. Es una etapa inicial del Triage, para poder separar los pacientes según la patología, ver la causa y hacer una evaluación si tienen antecedentes respiratorios y epidemiológicos, afirmó el director del IMO



El equipo que está en el ingreso al Instituto Médico tiene la posibilidad de realizar consulta mediante teleconferencia con el médico que está en la guardia para que sepa qué paciente está recibiendo. Hasta el momento el Instituto Médico y Cemeda no somos receptores de Covid 19, recibimos otras patologias. La estrategia es poner más barreras y más obstáculos al virus, explicó Sergio Bugosen.



La carpa iba a ser complicada para el personal por el invierno y por los días de lluvia, lo que buscamos es evitar la aglutinación de gente en la guardia, agregó. Es una manera de sectorizar para resguardar a la institución libre de virus y darle garantías a los pacientes internados, aclaró el médico.



El contenedor cuenta con energía eléctrica y aire acondicionado la idea es tener todo el confort posible para el personal porque a esto no lo resolvemos en una semana, vamos a estar varios meses con esta situación entonces necesitamos cuidarlo para que no se enferme, aclaró Bugosen.



Olavarría está en lo que se llama fase uno, se pasará a la fase dos cuando haya un caso confirmado.