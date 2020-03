Residuos: el servicio está garantizado y piden que "saquen sólo los residuos necesarios"

142506

25.03 | Información General

Explicaron que la recolección se cumple con normalidad y solicitan evitar las limpiezas generales en esta cuarentena y sólo desechar lo imprescindible.

La recolección de residuos se mantiene, al igual que el resto de los servicios que presta la empresa Transporte Malvinas SRL. Lo hacen extremando las medidas de protección sanitaria para el personal, 150 operarios en total, en función de la pandemia. Pero lo que preocupa es el volumen de basura, que aumentó a partir del aislamiento obligatorio. "Solicitamos que saquen solo residuos extremadamente necesarios", señaló el gerente de la firma, Lucas Rey.



Las prestaciones no sufrieron alteraciones dado que es un servicio básico pero sí advierten que aumentó la cantidad de desechos y eso no es conveniente. "Estamos pidiendo que la gente se circunscriba únicamente a sacar residuos domiciliarios, que no aprovechemos esta cuarentena para hacer limpiezas generales, le pedimos a la comunidad que ayude", planteó Lucas Rey, gerente de la prestataria.

La empresa Malvinas cumple con el servicio de recolección de residuos, barridos manual y mecanizado de calles, tratamiento de residuos en el relleno sanitario por el método de disposición final, limpieza de conductos pluviales, manejo de la recolección selectiva de Puntos Verdes y Ecopuntos y recolección de residuos especiales en bateas y contenedores y volquetes.

A partir del COVID-19 "la prestación del servicio, al menos hasta la fecha, ha sido normal. Se han prestado todos los servicios que tenemos contratados. La experiencia de países europeos y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y las autoridades locales es que no se suspendan los servicios esenciales dentro de los cuales estamos encuadrados", aseguró Rey.

Desde la empresa se indicó que activaron una batería de medidas sanitarias para el personal, que promedia los 150 trabajadores y "se entregan barbijos, protección ocular, guantes de látex y se ha licenciado a todo el personal que está dentro de grupo de riesgo".

A los vecinos "les pedimos que se abstengan de sacar residuos que no sean los habituales domiciliarios normales.

Asimismo, se cumple con la desinfección integral de maquinarias y equipos que se utilizan para la realización de las tareas cuando termina cada turno y a cada unidad se la dotó de alcohol en gel y desinfectantes. Otra pauta es el ingreso laboral: llegan en tandas, cada 15 minutos, para evitarla concentración de personas en el lanzamiento de cada servicio.

Pero evidencian un incremento de desechos en cada recorrida y por eso a los vecinos "les pedimos que se abstengan de sacar residuos que no sean los habituales domiciliarios normales. Se ha notado mucha cantidad de residuos de limpieza general. Tenemos que tratar de contribuir a hacer más fácil el trabajo de nuestra gente que ya de por sí por la situación es bastante complicada", enfatizó Lucas Rey.

En paralelo refuerzan la información, con recomendaciones y pautas sanitarias a través de las redes sociales. También difunden un video institucional donde se contextualiza la situación del país y la ciudad por la pandemia y el personal de la empresa hace hincapié en las pautas básicas de cuidado personal y social, desde el lavado de manos y no compartir el mate, mantener la distancia social para finalizar con un "vos que podés, quedate en casa".

También destacan el acompañamiento de la comunidad y el reconocimiento que tienen, como puede observarse en los videos que han compartido y como les sucede en diferentes recorridas.