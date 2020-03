Alberto Fernández anunció que se suspendieron las repatriaciones de argentinos

El presidente Alberto Fernández anunció que el país suspendió las repatriaciones de argentinos que se encuentran varados en distintas partes del mundo luego del cierre de fronteras por la crisis del coronavirus.

En declaraciones televisivas, Fernández aseguró que "por ahora los regresos están suspendidos". Y dijo a los que permanecen fuera de la Argentina que "van a tener que esperar" hasta tanto la pandemia de coronavirus "se haya vuelto manejable" en el país.

"Por ahora hemos decidido no hacer ingresar a más gente", afirmó el mandatario en una entrevista televisiva. No obstante, afirmó que instruyó al canciller Felipe Solá "para que ayude con recursos a los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema".

"Salvo algún caso excepcional, van a tener que esperar el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos y las entradas por las fronteras terrestres, también", aseguró el Presidente.

No obstante, advirtió que el gobierno argentino "está tratando de reglamentar los ingresos de mayores de 65 años, que son los más vulnerables en esta pandemia". "El resto, que espere un poco. Ya los iremos a socorrer cuando el riesgo sea manejable", aseveró.

Finalmente, también sostuvo que el aeropuerto internacional de Ezeiza "no está operativo" y que las autoridades argentinas no están autorizando vuelos en esa estación aérea.

"No es que se cierre, simplemente no vamos a generar vuelos. No está operativo. No se cerró nada, por ahora no está operativo porque no estamos autorizando vuelos", aseguró. (DIB)