Coopelectric suspende los cortes de luz y agua

Información General El vencimiento del 6 de abril se prorrogó para el 13

Los servicios esenciales no podrán ser cortados durante 180 días. Coopelectric garantizará luz y agua adhiriendo al DNU del presidente.



A partir del DNU del presidente Alberto Fernandez a partir del cualgarantizando agua, gas y luz, el cable e internet, aún con tres facturas impagas.

Consultado Ignacio Aramburu, titular del Consejo de Administración de Coopelectric, expresó "desde el lunes 16 de marzo suspendimos los cortes por falta de pago", expresó a Mejor de Mañana por FM 98 POP.

¿Qué usuarios residenciales podrán dejar de pagar?

El artículo 3 del DNU contempla a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos (33.750 pesos), inscriptos en el monotributo social, jubilados, pensionados y trabajadores que perciban una remuneración bruta menos o igual a dos salarios mínimos, monotributistas inscriptos en las categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos, beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes, usuarios incorporados al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y exentos en el pago del ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Con respecto al sistema de trabajo cotidiano Aramburu afirmó que "tenemos un sistema de guardia y la facturación se está distribuyendo en forma normal, las que vencen el 6 de abril se podrán pagar hasta el 13 del mismo mes sin recargo ni intereses".

"El socio va a llegar la factura a través de medios electrónicos tradicionales o ingresando en la página pueden registrarse y bajar su factura", explicó.



El titular de Coopelectric expresó "el agradecimiento a los empleados de luz y agua que están trabajando, tenemos el servicio gracias a ellos".

La cuarentena impactará en el consumo de los servicios al estar todos más tiempo en las casas, al respecto Aramburu afirmó "no tenemos datos porque las lecturas se hacen cada dos meses, se supone que habrá más consumo porque la gente está en sus hogares".

Por último ante la consulta sobre la situación de la Cooperativa de Electricidad para cumplir con el pago de los salarios, Aramburu expresó que "con el pago de salarios no va a hacer inconvenientes pero a futuro no sabemos qué va a suceder con este situación de la pandemia, lo importante es mantener el servicio como se esta prestando por el apoyo de los empleados".