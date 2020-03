Kicillof advierte a los intendentes que cerraron el ingreso a las ciudades

142527

26.03 | Información General Galli: "no es cerrar el municipio sino limitar los accesos"

Durante esta semana surgieron las críticas desde el gobierno nacional y ahora, provincial hacia los municipios cuyos intendentes bloquearon el ingreso a la ciudad.



Carlos Bianco, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires , comunicó la posición del gobierno de Axel Kicillof sobre la decisión que decenas de intendentes llevan adelante de cerrar los accesos a sus municipios para limitar la circulación vehicular y, de esta manera, cumplir con la cuarentena general para mitigar los efectos del brote del nuevo coronavirus. " Los intendentes no tienen la competencia para cerrar la circulación del tránsito ", expresó el funcionario.

" En algunos casos los cierres de distritos obedecen a cuestiones entendibles que están sujetas a alguna planificación ", dijo Bianco a Radio La Red. Sin embargo, el jefe de Gabinete bonaerense indicó que los jefes municipales no tienen la facultad para restringir el tránsito. " Desde la provincia estamos permitiendo solo aquellas medidas con un sentido claro, porque cerrar por cerrar no tiene sentido . No vas a evitar el contagio del coronavirus", planteó la mano derecha del Gobernador.

Bianco sostuvo que estas medidas que manifiestan cierta "sobreactuación" de quienes las toman, provocan la queja de los vecinos. "Hay intendentes que me comentan que el municipio vecino bloqueó una calle y sus propios vecinos le reclaman que tome una actitud similar", contó el funcionario.

Hasta el momento, hay decenas de comunas que cerraron accesos a sus territorios. Se identifican: Ezeiza, Almirante Brown, San Vicente, Olavarría, Villa Gesell, Coronel Suárez, Dolores, Lezama, Tandil, Pehuajó, Roque Pérez, Chacabuco, Florentino Ameghino y Junín , entre otros.



La explicación del intendente Galli



El intendente fue entrevistado por Jorge Lanata en su programa de radio Mitre y al ser consultado sobre la decisiones que se tomaron para prevenir la llegada del coronavirus a la ciudad señaló que "no es cerrar el municipio sino limitar los accesos"

El jefe comunal explicó que es "para tener mayores controles dejamos dos accesos abiertos y hemos blindado los otros para poder hacer un embudo y podamos tener gente controlando" "Estamos en guerra con un virus y tenemos que tomar todas las medidas necesarias para defender a la población" concluyó.