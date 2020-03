Sin plata ni comida, diez obreros sanjuaninos suplican volver con su familia

Partieron el 2 de enero desde San Juan para realizar tareas en la ampliación de la empresa Loma Negra de nuestra ciudad. Inicialmente, vinieron por 21 días. Sin embargo, las cosas se fueron complicando, la vuelta se retrasó y al día de hoy, en plena pandemia por el Coronavirus, están varados acá, sin posibilidades a la vista de regresar.

La policía esta afuera y te quiere llevar preso. No tenemos a quien recurrir

Son diez sanjuaninos que ya no tienen más trabajo acá y se les está terminando el dinero. "No nos dejan salir. Al principio no volvimos porque no habían pasajes y seguíamos trabajando, pero ahora nos quedamos acá. Estamos alquilando un departamento, se nos vence el mes y tenemos que renovar. Ya no estamos trabajando, se nos está acabando la plata: la nuestra y la de nuestras familias", dijo Armando Mercado en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Los empleados tienen entre 28 y 40 años, y están totalmente varados. "Fuimos a la terminal nada más, no nos dejan salir en ningún momento. La policía esta afuera y te quiere llevar preso. No tenemos a quien recurrir", agregó al hombre oriundo de Chimbas, a quien en San Juan esperan su esposa embarazada de 6 meses, y sus hijos de 13 y 14 años.

"Queremos estar con nuestras familias, pasar esta etapa con ellos. Dios quiera que todo esto no llegue a mayores", concluyó.



