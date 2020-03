Ingreso Familiar de Emergencia: comienza la preinscripción para documentos terminados en 0 y 1as ocho horas

142557

Información General Será para percibir 10.000 pesos a partir del próximo 15 de abril

La preinscripción para percibir el IFE de 10.000 pesos a partir del próximo 15 de abril comenzó hoy para los potenciales beneficiarios cuyos documentos de identidad finalizan con los dígitos 0 y 1.

La cantidad de preinscriptos para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) superó el medio millón de personas en las primeras ocho horas de habilitado el registro, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



De acuerdo con la información brindada por el organismo, entre el primer minuto de hoy, cuando comenzó la etapa de preinscripción para recibir esta suma, hasta las 8, fueron contabilizadas 518.926 anotaciones.



Este beneficio excepcional llegará a 3,6 millones de personas entre todos los beneficiarios, lo que incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas categoría A y B, empleadas domésticas y monotributistas sociales, entre otros casos.



Los trabajadores informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y los de las categorías A y B, deben cargar sus datos durante los próximos cinco días, comenzando desde hoy, en tanto que se sumarán de manera automática quienes cobren una Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.



Como el beneficio tiene carácter de "familiar", la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) harán un entrecruzamiento de datos para ver que la persona no esté cobrando otros beneficios, por ejemplo los jubilados, quienes están en relación de dependencia o cobran renta financiera.



Las empleadas domésticas pueden percibir la IFE estén o no registradas, independientemente del ingreso que tengan.



La preinscripción se hace a través de una aplicación que está en el sitio web de la Anses.



Mañana podrán inscribirse quienes tengan documentos terminados en 2 y 3; el domingo los que finalicen en 4 y 5; el lunes 30 los que terminen en 6 y 7; y el martes 31 los casos de documentos terminados en 8 y 9.



En tanto, el Gobierno avanza en la reglamentación del decreto que dispuso el IFE para definir los alcances del beneficio de $10.000 que se pagará a mediados de abril a 3,6 millones de hogares y establecer canales de pago alternativos para los sectores no bancarizados.



Entre los temas pendientes de definición se cuentan los mecanismos alternativos de cobro vía cuentas bancarias. (Télam)