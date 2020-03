"Lo que hagamos hoy servirá para que cuando llegue la pandemia no colapse el Sistema de Salud"

142571

Política

Así lo expresó el intendente Ezequiel Galli en una entrevista telefónica que brindó en Noticias por Canal Local. Además confirmó que en Olavarría se podrán hacer los test para detectar Covid - 19.

El intendente Ezequiel Galli en diálogo con Noticias, primera edición abordó los temas más importantes sobre el accionar ante la pandemia por el coronavirus.

Uno por uno los temas de los que habló el Intendente por Canal Local

Vacunas antigripales

"Llegaron las vacunas antigripales y el equipo de salud va a ir por los domicilios a vacunar, primero a la población de riesgo, pedimos que nadie se acerque a las salitas ni al Banco de Leche".

Acción de las fuerzas de Seguridad

"Por momentos no muy bien, hay casos en los que se ha insultado a la policía, hay que tener más paciencia, es una tarea que no es cómoda, hay una orden de Alberto Fernández. Sabemos que hay mucha gente que la va a pasar mal y hay momentos en que no damos a basto. La medida de cerrar los comercios después de las 16 fue importante como la restricción de los accesos a la ciudad".

Sobreprecios en la mercadería

"Estamos con concejales y funcionarios desde la OMIC controlando para que no haya sobreprecios, se hicieron actas que derivaran en sanciones, le pedimos a los comerciantes, que tienen que abastecer a los vecinos que respeten y no aparezcan las avivadas".

Necesidad de alimentos y donaciones

"Estamos recibiendo alimentos de la Provincia y también comprando. Los teléfonos por momentos cuesta comunicarse, le pedimos a la gente paciencia, los llamados son atendidos por Trabajadoras Sociales, a veces se hace difícil, hay mucha gente que vivía con el día a día, hay familias que asistíamos nosotros y lo vamos a seguir haciendo".

Donaciones

"Los respiradores fueron donados por un grupo de empresarios que ayer (por este jueves) nos entregaron al municipio dos respiradores de alta complejidad, que vienen muy bien. La Sociedad Rural productores rurales transfirieron cerca de 1 millón de pesos a la cuenta afectada a la pandemia".

"Nuestro sistema de salud está preparado para funcionar dentro de la lógica pero si nosotros no respetamos la cuarentena lo propagamos y no va a haber sistema de salud que soporte, todo lo que compremos no va a alcanzar".

"Lo que hagamos hoy va a ser fundamental para el sistema de salud para que, cuando llegue la pandemia no colapse. La única vacuna es quedarse en casa y hacer el aislamiento"

¿Se hará el test por el coronavirus en nuestra ciudad?

"Si, no son los test rápidos sino que vamos acondicionar los laboratorios del hospital la idea es instalar una campana especial que hay que comprar. Esta situación nos dio tiempo para armar el triage, las carpas del regimiento, las clínicas privadas, entonces no desaprovechemos la oportunidad del tiempo que tenemos, para que cuando llegue el coronavirus podamos tener la mejor atención a los vecinos".