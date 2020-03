Loma Negra paraliza la producción y ya se notan los efectos

La empresa Loma comenzó a notificar que suspende sus servicios y la provisión de bienes. En un comunicado oficial explicaron los motivos de la decisión:

"A partir del día 20 de marzo, en función de las medidas tomadas por el gobierno nacional mediante la publicación del Decreto 297/2020 y normas complementarias sobre "aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar la circulación y el contagio del Covid-19, nuestra actividad fue catalogada como "no esencial". En consecuencia, tuvimos que parar y cerrar todas nuestras fábricas y actividades. Eso no solo causó un impacto en el nivel de actividad de la industria, llevándola a cero, sino también problemas en la cadena de pagos general ya que nuestros clientes también debieron cerrar sus negocios y no han podido hacer frente a sus pagos".