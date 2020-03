Talleres protegidos: la pandemia profundizó la crisis y piden que las medidas los contemplen

142577

27.03 En Olavarría son 3 instituciones hoy cerradas que nuclean a 130 operarios

A nivel país hay 385 talleres de producción donde trabajan 6400 operarios con discapacidad. Es un sector altamente vulnerable, hoy inactivo por la crisis sanitaria. Pide ser alcanzado por las medidas del gobierno. En Olavarría hay 130 operarios que hoy están en su casa. Destacan el apoyo del Municipio y advierten que la situación resulta acuciante.

"Estamos muy angustiados"



En Olavarría hay alrededor de 130 operarios: 70 en Talleres Protegidos, unos 40 en Crecer Juntos y 18 en Juntos por Vos. "Son mas de 130 en total con sus familias. Tenemos apoyo de la Municipalidad pero se necesita otro tipo de apoyo a nivel nacional o de Provincia. Lo que mandan es casi que la nada y acá se trabaja muchísimo, por eso estamos muy angustiados. Con lo que producimos algo de ganancia queda...", argumenta Miriam Diorio.



Su institución es proveedora de la Municipalidad. "Tenemos que producir bolsas de residuos, patogénicas, bolsas para los alimentos para Desarrollo Social, y agradecemos que nos compran mucha mercadería, mas lo que producimos para el resto. Se nos había unido el 3 Estrellas y estaba por unirse la Cooperativa Obrera. Sin eso que ganamos y sin los eventos no llegaríamos y aún así estamos al día total. Esto es terrible. No sabemos dónde estamos parados ni cómo vamos a seguir ".



Del dinero que se recauda les pagan a los técnicos, el alquiler y el resto de los gastos fijos, "como cualquier empresa pyme. Dicen que tenemos que manejarnos como una pyme pero no nos consideran pyme. No sabemos lo que somos ya...", se lamenta.



"En situación caótica"



Lo cierto es que los operarios de todos los talleres protegidos hoy están en su casa y la actividad se encuentra detenida o, al menos, muy acotada y el reclamo es que quedaron fuera de las medidas de acompañamiento del Estado nacional y provincial. Aplauden las decisiones que se tomaron en torno de la pandemia pero el reclamo es que no hayan alcanzado a un sector de alta vulnerabilidad social como el que ellos contienen. No están dentro de ninguna de las normas de acompañamiento que ha tomado el Estado.



"La manera de sostenernos es complicadísima. Habíamos asumido hace 20 días a hacer los 2500 barbijos para el Hospital y de pronto tuvimos que hacer que los chicos no fueran a trabajar. El personal siguió yendo una semana y ahora trabajamos desde nuestras casas", explica Rosana Donegana, desde Crecer Juntos. Son tres personas abocadas a para poder cumplir con ese objetivo y recaudar fondos.



"Estamos en situación caótica económica. Nadie nos contempla. Lo único que le pido a Dios es salir adelante y se piense más en los chicos. La Municipalidad nos da una mano siempre", aclara la coordinadora, tras contar que tienen, por ejemplo, un taller grande de costura con 15 operarias que "trabajan muy bien. Le hacemos la ropa al Hospital, para los Centros de Día. Eso también dignifica a los chicos pero esa producción se paró y estamos como al principio".



