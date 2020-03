La Union Industrial de Olavarría reclama medidas urgentes para sostener pymes y empleo

142587

27.03 | Información General

En un comunicado con formato de solicitada enviado por su Presidente y secretario Carlos Orifici y Sergio Corso respectivamente la UIO reclama ante el Gobierno Nacional y el Banco Central que se arbitrenen modo urgente medidas para la sustentabilidad de la pymes productivas y los puestos de trabajo. El texto completo:



En virtud de la crisis sanitaria por el COVID-19, y de la suspensión de actividades en la mayoría de los sectores productivos del país y en particular las PYMES DE OLAVARRIA nos encontramos ante una situación extrema de falta de liquidez para afrontar PAGOS y SUELDOS ante la apertura del CLEARING BANCARIO dispuesta por el BCRA. Esta medida nos ha hundido en una situación INSOSTENIBLE. La contrapartida de esta medida es que las empresas libradoras de cheques deben darle cobertura, y ante la parálisis de actividad, esto resulta de cumplimiento imposible. Aquellas empresas que habían resguardado liquidez para pagar SUELDOS ahora se verán forzadas a atender primero los cheques librados, esto quita todo margen para el pago de HABERES EN LA PROXIMA SEMANA siendo que las PYMES SOMOS LAS GENERADORAS DEL 70% DEL EMPLEO DEL PAIS. - Hoy tenemos un virtual ahorcamiento de la capacidad financiera de las PYMES tal como están las cosas, con lo cual si no se la acompaña de medidas complementarias generara un CORTE GENERALIZADO DE LA CADENA DE PAGOS. Pedimos la intervención URGENTE del BCRA para que INSTE a las ENTIDADES FINANCIERAS a poner RAPIDAMENTE en vigencia la normativa que libera más de 350.000 MM de pesos a los BANCOS vía PRESTAMOS PARA SUELDOS, ACUERDOS EN DESCUBIERTO y LINEAS DE CAPITAL DE TRABAJO. Esto hoy en día NO ESTA OPERATIVO y vemos con desconcierto que hay ENTIDADES CREDITICIAS que no solo no las están otorgando, sino que están DANDO DE BAJA LINEAS ACORDADAS. Mostrando absoluta FALTA DE SENSIBILIDAD en un CONTEXTO COMO EL QUE ESTAMOS VIVIENDO. Asimismo, solicitamos se dé urgente atención a un reconocimiento por parte del Estado Nacional de un porcentaje de los salarios, debido a que la interrupción de las cadenas productivas ya está generando daños que sin la debida intervención comprometerán irreversiblemente el tejido productivo y el empleo.