El Popular te invita a compartir un arcoíris como mensaje de esperanza

142629

Información General

Podés enviarnos la foto con tu arcoíris pintado al 2284 - 666805. Será compartido en www.elpopular.com.ar, en Noticias por Canal Local y en nuestras redes.

La idea de pintar arcoíris y pegarlos en una puerta o ventana y verlos cada día como un mensaje positivo, mientras pasamos esta cuarentena para evitar el contagio por el COVID - 19 surgió de distintas ciudades de Italia.



Luego las redes sociales impulsaron el #QuedateEnCasa para promover la cuarentena y comenzaron a publicarse innumerables arcoíris que las niñas y niños fueron mostrando en Instagram y Facebook, ahora muchas familias del mundo siguen una iniciativa con el #TodoEstaraBien.



Esta campaña ha llenado ventanas y puertas de las casas en muchas ciudades de distintos países que fueron adoptando la idea, con dibujos hechos por niños que no pueden salir a la calle y optan por escribir mensajes positivos.



La propuesta de El Popular es publicar este arcoíris en página completa este lunes en una primera versión y sumarse así para acompañar a las familias a entretenerse y mantener el optimismo en esta cuarentena con mensajes como #QuedateEnCasa o #TodoSaldraBien.



En las redes sociales se han publicado mensajes de gente compartiendo un momento pintando este dibujo con mensaje esperanzador, "me parece que es una manera fantástica que otros niños que viven cerca puedan ver que no son los únicos que se quedan en casa sino que es un esfuerzo común. Eso ayuda en momentos difíciles", expresó una mamá junto a su hijo de 5 años.



De eso se trata, de estar juntos, de pasar momentos agradables en medio de una situación tan desconocida como lo era el coronavirus hasta hace pocos meses.



El diario El Popular quiere estar presente en tu casa con este arcoíris para llevar un mensaje de esperanza.



También podes enviarnos la foto con tu arcoíris pintado al 2284 - 666805, nosotros lo vamos a compartir en la página web: www.elpopular.com.ar, en las dos ediciones de Noticias por Canal Local y en nuestras redes.

Una propuesta similar:



https://www.perfil.com/noticias/actualidad/coronavirus-arcoiris-consigna-maestras-para-chicos-dibujen-cuarentena-todo-estara-bien.phtml