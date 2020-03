Convocan a donar sangre en todos los centros de hemoterapia del país

142650

El Comité Operativo de Emergencia (COE) comunicó que resulta de vital importancia la difusión masiva sobre la necesidad de que los donantes de sangre voluntarios continúen con su acción solidaria habitual y que se encuentren habilitados para circular hacia el lugar de donación mostrando en su celular la citación individual acordada previamente con su Banco de Sangre.



El coordinador de la Dirección de Sangre y Hemoderivados del Ministerio de Salud, Daniel Fontana, afirmó hoy que "la red de nacional de bancos de sangre sufrió un momento de tensión al principio de la cuarentena, porque con la imposibilidad de circular muchos de los donantes voluntarios registrados no podían acercarse, pero después establecimos un sistema de invitaciones personalizadas que le facilitó el tránsito a los donantes y eso comenzó a aliviar la situación".

En la última semana, EL POPULAR adelantó que la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Iglesia Universal del Reino de Dios permitirá crear una sede para colectar sangre . Iniciará en Abril.



"Argentina es un país federal y la red de bancos de sangre está muy fuerte tanto en el sistema público cómo en el privado, que en todo el país tienen una relación muy dinámica y han puesto en funcionamiento una serie de acciones creativas para facilitar las donaciones; por ejemplo, en Corrientes el gobernador puso un móvil para trasladar de ida y vuelta a su casa a 15 donantes diarios", apuntó.



Fontana contó que "antes de que comenzará esta pandemia de coronavirus, en Argentina el 40% de los donantes eran voluntarios fidelizados ya registrados en sus respectivos bancos de sangre y en alguno casos hacen donaciones hasta de manera trimestral; mientras que el otro 60% de las donaciones provenían de convocatorias abiertas en distintas campañas".



"Con la llegada del coronavirus a la Argentina y el comienzo del aislamiento, lo que se vio fue un descenso de cerca del 40% en las donaciones y eso significó una tensión en los bancos de sangre que mostraban un escenario de riesgo", dijo.

Y agregó que "con las facilidades para el tránsito de los donantes, esa tendencia se revirtió y hoy tenemos un déficit del 10%, que es manejable porque se han suspendido cirugías programadas", indicó.



El funcionario enfatizó que "todas las personas que deseen donar sangre deben ponerse en contacto con el banco de sangre más cercano a su domicilio para coordinar la autorización de tránsito hacia el mismo, y un listado de esos bancos puede chequearse en https://www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre/donde".



"Todos los bancos de sangre, hospitales, espacios académicos y científicos que formamos parte del grupo que viene trabajando sobre este tema estamos proponiendo que este domingo 29 de marzo, cuando se haga el aplauso de las 21, esta vez también se lo dediquemos a los donantes de sangre", concluyó Fontana.



El responsable de comunicación del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Patricio Enciso, dijo que "a partir del brote de coronavirus y la cuarentena ha disminuido mucho la cantidad de donantes voluntarios en la provincia de Buenos Aires, en la zona oeste del conurbano registramos una caída de cerca del 70%".



"En los últimos días pudimos comenzar a establecer convenios para hacer colectas externas con habilitaciones especiales en el marco de la cuarentena, en las que se van a extremar las medidas de cuidado para los donantes y el personal médico", agregó.



Los lugares dónde donar sangre en territorio bonaerense se pueden consultar en http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hemoterapia/donde-donar/", completó Enciso.



La jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Garrahan, Silvina Kuperman, afirmó que "el servicio a los pacientes en el Garrahan no se vio afectado, aunque con la cuarentena hubo algunos donantes voluntarios que pensaron que no podían circular y hubo que suspender las campañas de donación".



"El Garrahan se abastece desde 2011 con donantes voluntarios sin necesidad de pedir donantes de reposición de los pacientes, en estos días pusimos en marcha distintas estrategias para que las personas que habitualmente donan sepan que podían venir y la comunidad respondió como siempre", destacó.



Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Oscar Torres, dijo a Télam que "entre los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y los del conurbano bonaerense para sostener los niveles óptimos en los bancos de sangre hacen falta unas mil donaciones diarias".



"La semana pasada estuvimos más complicados porque desde que llegó el coronavirus hubo muchos donantes que por miedo al contagio no venían a los hospitales; pero gracias a Dios comenzamos a revertirlo".



"En el mismo decreto hay un inciso que habilita la circulación por motivos de fuerza mayor, y ahí con el Ministerio de Salud armamos una autorización para que los donantes se puedan trasladar", agregó.



Fuente: Télam.com.ar