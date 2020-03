La cuarentena, Mirko, las golosinas y el Presidente

142661

En un intercambio por las redes sociales, Alberto Fernández autorizó al pequeño a comer más dulces de los que le permite su papá, Marley, y aprovechó para aconsejarle que no hay que salir de casa.

En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, muchos famosos y figuras públicas suben videos y cuentan peripecias de la vida cotidiana en tiempos de cuarentena.

El conductor televisivo Marley subió a Instagram un video de su famoso hijo Mirko intentando llamar al presidente Alberto Fernández para que lo habilite a comer más golosinas de lo que su padre le permite.



Lo inesperado fue el que propio Fernández tomó el mensaje y le contestó al pequeño por Twitter: "Hola Mirko!!! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres pastillas de menta y dos chocolates porque día (sic.). A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos".

El posteo comenzó con este texto del conductor de "El muro infernal": "Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo! No sé si el Presidente le dijo que si o que no! @mirko_ok".

De inmediato, el intercambio se hizo viral ya que tanto Marley como su hijo tienen cientos de miles de seguidores en las redes sociales.



La simpática historia, cerró con una moraleja: una vez más Alberto Fernández aprovechó para recalcar a toda la sociedad, a partir de la ocurrente salida de Mirko, que la cuarentena es muy importante para frenar los contagios por coronavirus. (DIB)